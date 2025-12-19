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Пограничные состояния – об особенностях самодиагностики рассказал врач-психотерапевт

19 декабря 2025 15:35
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Тревога, паника, панические мысли. Еще совсем недавно эти состояния, может быть, обесценивали или считали особенностями характера. А вот в современном обществе уже это может быть симптомом серьезного заболевания. О пограничных состояниях психики поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая: 
Можно ли пройти какие-то определенные тесты, чтобы понять или самодиагностировать у себя какое-то пограничное состояние? 

Пограничные состояния – об особенностях самодиагностики рассказал врач-психотерапевт-2

Марина Волчек, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:
В первую очередь, появляются какие-то жалобы у человека, которых раньше не было. И он замечает, что они постепенно входят в его жизнь и заполняют все пространство. Например, депрессия. Это должны быть жалобы, которые сохраняются более двух недель. И человека беспокоит это каждый день на протяжении целого дня. 

То есть, например, это не просто какой-то депрессивный, просто у меня плохое настроение. А человек видит, что это влияет на его жизнь, на его работу, что он не может нормально функционировать, как было до этого. И эта разница очень существенная. Люди это замечают и с этим приходят.

Подробности в видео.

# Здоровье

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