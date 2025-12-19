Пограничные состояния – об особенностях самодиагностики рассказал врач-психотерапевт

Тревога, паника, панические мысли. Еще совсем недавно эти состояния, может быть, обесценивали или считали особенностями характера. А вот в современном обществе уже это может быть симптомом серьезного заболевания. О пограничных состояниях психики поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Марина Волчек, врач-психотерапевт Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии:

В первую очередь, появляются какие-то жалобы у человека, которых раньше не было. И он замечает, что они постепенно входят в его жизнь и заполняют все пространство. Например, депрессия. Это должны быть жалобы, которые сохраняются более двух недель. И человека беспокоит это каждый день на протяжении целого дня.

То есть, например, это не просто какой-то депрессивный, просто у меня плохое настроение. А человек видит, что это влияет на его жизнь, на его работу, что он не может нормально функционировать, как было до этого. И эта разница очень существенная. Люди это замечают и с этим приходят.