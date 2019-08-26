QR-коды, оживающие картинки и лайфхаки. Показываем новые белорусские учебники

QR-коды, оживающие картинки и лайфхаки для самых любопытных – все это уже ровно через неделю увидят белорусские школьники на страницах своих учебников. В этом году вместе с программой обновили больше полусотни изданий. Основной упор сделали на доступность материала и реальную пользу от школьных задач.

Людмила Романовская, заместитель директора по методической работе Национального института образования:

Индивидуальное домашнее исследование, которое я сейчас открыла, называется «Определение жизненной емкости легких». Даже при приеме на работу, на определенные специальности при прохождении медицинской комиссии этот параметр должен соответствовать определенной планке. Как это сделать дома? Наша рубрика показывает.

Помимо ярких переплетов и иллюстраций несложно заметить на страницах специальные символы и QR-коды. Благодаря им, школьники с помощью мобильного приложения смогут узнать больше информации по предмету, пройти интерактивные тесты и даже оживить картинку из учебника. Те же опции доступны и в электронном варианте книг. Они уже есть в открытом доступе.

Есть QR-код, при желании его можно считать и с экрана. Но гораздо удобнее, если на компьютере этим пользоваться, есть метка, по которой можно перейти. В данном случае видеоролик рассказывает о ленте времени.

Улучшение учебников в этом году больше всего заметят девятиклассники. Второго сентября они получат сразу 18 новых книг. К слову, чтобы справиться с разработкой такого количества материала, издательствам пришлось даже забыть про отпуска и отгулы.

Елена Литвинович, главный редактор издательства «Народная асвета»:

Сейчас сроки очень сжатые и все работают, не покладая рук. Это полтора, два, максимум 3 месяца. Пик приходится именно на летние месяцы, поэтому в нашем издательстве нет сотрудников, которые отдыхают в летнее время.

Еще одна бумажная премьера коснется школьников с нарушением зрения. Речь идет про белорусский букварь, написанный шрифтом Брайля.

Татьяна Белинская, заведующий редакцией по выпуску изданий шрифтом Брайля:

Мы распределяем рисунки по размерам, по общему текстовому объему и вот это издание выйдет в этом году в 13 томах.

Чтобы создать ключевую книгу для незрячих ребят, разработчикам пришлось вручную рисовать макеты страниц, которые позже с помощью фотополимерных форм превратились в уникальные листы букваря.

Евгений Шилов, корреспондент:

Большую часть белорусских учебников создают в этих стенах, на полиграфкомбинате имени Я. Коласа. Подготовку к новому учебному году начали еще в январе. Каждый месяц сотрудники создавали порядка полумиллиона печатных изданий. Предприятие уже на финишной прямой: штампуют тетради, дневники и последние переплеты. Между тем, со слов руководства, к 1 сентября ни один школьник страны не останется без свеженького учебника.

Сейчас работники полиграфкомбината трудятся в две смены, с утра до позднего вечера. График согласован с Министерством образования, а кроме того он учитывает дедлайны всех издательств. Лариса Щебетова, заместитель директора по производству ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа»:

Основные месяцы, как показала практика, у нас май, июнь, июль были очень большие нагрузки. Мы выпускали больше шестисот тысяч учебников в месяц.