Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери

По церковным сведениям, икона написана самим евангелистом Лукой, а из Византии в Киев она попала чаяниями равноапостольного князя Владимира. Затем в 13 веке пропала во время нашествия татар. А через два столетия в качестве постоянной обители для иконы стал Минск.

Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова Минского кафедрального собора:

Мы не можем представить, что могло быть, если бы не было нашей заступницы. Так как нет большей молитвенницы. Наши мама с папой нас любят. А то, как нас любят на небе, мы не можем этого понять. Все говорят, у вас – в Беларуси – мирно. А мы не знаем, откуда мирно. Мы забываем, почему так. Может когда-то страдали. А она видела это страдание, а сейчас мы имеем продолжение мира. И чтобы дальше что-то не изменилось, надо обращаться и просить.