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Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери

26 августа 2019 07:29
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Новости Беларуси. 26 августа – день памяти главной православной святыни столицы – Минской иконы Божией Матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери-1

По преданию 519 лет назад икона против течения приплыла по водам Свислочи к городскому замку. Чудотворный лик хранился в разных храмах Минска и даже в краеведческом музее. Начиная с победного 45-го, лик Богоматери находится в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери-4

По церковным сведениям, икона написана самим евангелистом Лукой, а из Византии в Киев она попала чаяниями равноапостольного князя Владимира. Затем в 13 веке пропала во время нашествия татар. А через два столетия в качестве постоянной обители для иконы стал Минск.

Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери-7

Протоиерей Игорь Латушко, клирик Свято-Духова Минского кафедрального собора:
Мы не можем представить, что могло быть, если бы не было нашей заступницы. Так как нет большей молитвенницы. Наши мама с папой нас любят. А то, как нас любят на небе, мы не можем этого понять. Все говорят, у вас – в Беларуси – мирно. А мы не знаем, откуда мирно. Мы забываем, почему так. Может когда-то страдали. А она видела это страдание, а сейчас мы имеем продолжение мира. И чтобы дальше что-то не изменилось, надо обращаться и просить.

Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери-10

Икону называют небесной заступницей. Богоматерь изображена и на геральдическом символе Минска, а по сведению клириков собора – ее образ помогает найти свою вторую половинку.

Её называют небесной заступницей. В Беларуси 26 августа день почитания Минской иконы Божией Матери-13

# Иконы # общество # Игорь Латушко # Фотофакт

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