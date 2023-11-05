Ярмарка «Мінскі кірмаш» у Дворца спорта завершает работу 5 ноября

У Дворца спорта в столице развернулась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор на любой вкус: мясо, молоко, овощи, рыба, кондитерские изделия, соления и мед – со всех уголков страны. Качество товаров, доступные цены и широкий ассортимент – все это, несомненно, привлекает покупателей. Ажиотаж вокруг ярмарки достаточно высокий.

Александр Бушляков, житель Могилева:

Наше белорусское самое хорошее, пользуется спросом везде. Родителям купил, карпа попросили, чтобы не нести домой им там. Они у меня в возрасте уже, пожилые. Разницы нет: в Минске или в Могилеве купить. Он не испортится.

Алла Занемонец, жительница Минска:

Я быстренько утром проснулась, чтобы мне пораньше пойти и все успеть купить, так как рано темнеет, где-то часа в четыре. Они уже, наверное, в четыре уезжают. Я сколько походила сейчас, столько много увидела своих соседей. У меня дача, но на даче сажу мало. Поэтому здесь покупаю и картошку, и капусту, и морковку – все овощи. Всех понемножку.

Дмитрий Филатов, продавец:

В Минске спрос на яблоко большой в этом сезоне, так как яблока у людей в садах нет. В прошлом году было много яблока, поэтому яблоко в этом сезоне осенью идет лучше, чем в прошлом году. Много люди не покупают, берут на покушать 2-3 килограмма в среднем.