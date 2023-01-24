Сколько времени нужно, чтобы внедрить разработку в реальный сектор? Отвечает учёный

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Насколько вообще связаны наука и реальный сектор экономики сейчас? Ведь был период, когда многие достижения, изобретения пылились на полках. Сейчас насколько это активно и сколько времени нужно, чтобы внедрить разработку в реальный сектор?

Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси:

Вообще, связь эта присутствует. И государственный заказчик или государственный орган ориентируют всех получателей бюджетного финансирования на необходимость коммерциализации. Соответствующая правовая база в государстве тоже есть. Все финансирования, которые получены сотрудниками научными, направленные на создание нового продукта, в последующем этот продукт должен быть коммерциализирован. То есть найти прикладное применение – связь сильная. Я, например, с собой на сегодняшнюю программу взял ряд сборников «Топ-25 инновационных разработок, внедренных в отраслях экономики» – это самые лучшие наши разработки, которые внедрены. Юлия Бешанова:

Давайте хотя бы один пример приведем. Например, что входит в этот топ-25?

Петр Пекутько:

Хорошо. Открыл всередине – компоненты системы удаленного мониторинга железнодорожного и автотранспорта. Вроде бы вещь не очень примечательная, но она нужна для дистанционного контроля. Внедрена на следующих предприятиях: на Гомсельмаше, Сморгонском агрегатном заводе, в Украине внедрена, на предприятии Мозырский машиностроительный завод и других организациях. Все, что перечислено в этом каталоге, уже работает. Но это только самое лучшее, у которого наибольший коммерческий эффект. А всего разработок – это уже другой наш каталог. Он значительно более объемный, здесь собрали за шесть лет все наши разработки, которыми мы гордимся и хотим, чтобы они тоже находили применение. Безусловно, они найдут, если это не фундаментальная разработка. Юлия Бешанова:

Но фундаментальную науку тоже же развиваем, не только прикладную. Петр Пекутько:

Безусловно. Без нее не будет прикладной науки. Это основа, базис, фундамент, отсюда и характеристика этой отрасли или направления. Все ученые знают, что наука интернациональна, используемые методы в большинстве своем универсальны, поэтому говорить о том, что мы где-то кого-то догоняем, частично в этом есть смысл. Но с другой стороны, компетенции создаются на пустом месте.