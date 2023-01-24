Белорусская наука помогает в импортозамещении. Какими разработками страна может гордиться?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси, и Петр Пекутько, начальник управления науки и инновационной деятельности Министерства образования Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Скептики во многом критикуют и говорят, что мы догоняем, что мы опять изобретаем велосипед. Мол, где-то это уже изобретено, а мы изобретаем. Что можно ответить?
Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Я бы сказал, что это не так. Во-первых, белорусская наука развивается по всем тем мировым трендам, которые в мире есть в науке. Сейчас наука вся мировая. По всем этим сегментам мы развиваемся. Например, взять искусственный интеллект, информатику, внедрение этих разработок в реальный сектор экономики. В 2022 году в октябре была первая в нашей стране выставка «Искусственный интеллект», которая проходила в Академии наук, где представлены разработки, которые внедряются в сельское хозяйство, промышленность. Мы здесь на первых рядах в мире. Почему нет? Мы не должны стесняться этого говорить. Например, мы должны говорить о том, что у нас уже давно реализована программа продовольственной безопасности, именно труд ученых во многом позволил нам иметь те запасы и зерна, например, и импортозамещающей продукции.
Юлия Бешанова:
Но ведь не только в импортозамещении и продовольствии. Когда мы столкнулись с санкциями, в этом тоже большая заслуга.
Станислав Юрецкий:
Да. Или в медицине, например. У нас в Академии есть «Академфарм», ряд других институтов, которые работают над созданием своих, белорусских лекарств, чтобы нам не зависеть ни от кого. Это очень важно. Например, та же пандемия показала, что мы можем производить собственные экспресс-тесты для определения Covid-19. Эти экспресс-тесты сейчас активно Китай, например, закупает, в котором сейчас это очень актуально в связи с тем, что у них рост заболеваемости коронавирусом. В принципе, на все основные запросы сегодняшнего дня и завтрашнего белорусская наука отвечает и готова отвечать в будущем.
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