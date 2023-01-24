Белорусская наука помогает в импортозамещении. Какими разработками страна может гордиться?

Юлия Бешанова, ведущая : Скептики во многом критикуют и говорят, что мы догоняем, что мы опять изобретаем велосипед. Мол, где-то это уже изобретено, а мы изобретаем. Что можно ответить?

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Я бы сказал, что это не так. Во-первых, белорусская наука развивается по всем тем мировым трендам, которые в мире есть в науке. Сейчас наука вся мировая. По всем этим сегментам мы развиваемся. Например, взять искусственный интеллект, информатику, внедрение этих разработок в реальный сектор экономики. В 2022 году в октябре была первая в нашей стране выставка «Искусственный интеллект», которая проходила в Академии наук, где представлены разработки, которые внедряются в сельское хозяйство, промышленность. Мы здесь на первых рядах в мире. Почему нет? Мы не должны стесняться этого говорить. Например, мы должны говорить о том, что у нас уже давно реализована программа продовольственной безопасности, именно труд ученых во многом позволил нам иметь те запасы и зерна, например, и импортозамещающей продукции.

Юлия Бешанова:

Но ведь не только в импортозамещении и продовольствии. Когда мы столкнулись с санкциями, в этом тоже большая заслуга.