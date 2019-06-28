В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД

Новости Беларуси. До 6 тысяч заключенных могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное новшество – несовершеннолетним, осужденным по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания наказания. Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Согласно прогнозу и статистике департамента исполнения наказаний, в такой категории лиц не больше 10 % совершают рецидив. Поэтому мы прогнозируем, что те, кто оступился и был изолирован от общества, когда они в это общество вернутся, не должны принести больших проблем. Люди не будут недовольны тем, что их выпустили из мест лишения свободы, и они каким-то образом ухудшили жизнь людей.