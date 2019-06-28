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В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД

28 июня 2019 17:23
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Новости Беларуси. До 6 тысяч заключенных могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД-1

Главное новшество – несовершеннолетним, осужденным по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания наказания. Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД-4

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Согласно прогнозу и статистике департамента исполнения наказаний, в такой категории лиц не больше 10 % совершают рецидив. Поэтому мы прогнозируем, что те, кто оступился и был изолирован от общества, когда они в это общество вернутся, не должны принести больших проблем. Люди не будут недовольны тем, что их выпустили из мест лишения свободы, и они каким-то образом ухудшили жизнь людей.

В Беларуси до 6000 заключённых могут рассчитывать на амнистию. Комментарий главы МВД-7

Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?

Амнистия не коснется осужденных за убийство, за измену государству, за повторное в течение года вождение автомобиля в пьяном виде, а также осужденных за коррупцию.

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

# Амнистия в Беларуси # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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