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«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта

28 июня 2019 14:23
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Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта-1

Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта, центральная и самая посещаемая. Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия.

Все подробности в видеоматериале корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко

«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта-4

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Здесь происходит что-то невероятное. На сцене выступают «Хорошки» – ансамбль-визитная карточка Беларуси, которому рукоплескали зрительские залы по всему миру. Конечно, мы не упустили возможность спросить, в чем их секрет.

«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта-7

Андрей Макарук, солист ансамбля «Хорошки»:
У нас есть такие превосходные номера, как «Веселуха», «Гусарики». Первый номер ансамбля «Хорошки» – это «Гусарики» из деревни Хорошки. Приходите, посмотрите.

«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта-10

# Европейские игры # общество # Андрей Макарук # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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