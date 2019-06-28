«Хорошки», культура Латвии, борьба: что происходит 28 июня на фан-зоне возле Дворца спорта

Новости Беларуси. Болельщиков из самых разных стран в эти дни можно встретить в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точкой притяжения для многих становится фан-зона II Европейских игр у Дворца спорта, центральная и самая посещаемая. Сегодняшняя программа с латвийским акцентом. Под знаком культуры этой страны проходят многочисленные мероприятия. Все подробности в видеоматериале корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Здесь происходит что-то невероятное. На сцене выступают «Хорошки» – ансамбль-визитная карточка Беларуси, которому рукоплескали зрительские залы по всему миру. Конечно, мы не упустили возможность спросить, в чем их секрет.