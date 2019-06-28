Прямой эфир

Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?

28 июня 2019 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До шести тысяч заключённых могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?-1

Главное новшество – несовершеннолетним, осуждённым по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания срока.

Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.

Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?-4

Василий Чекан, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Этот законопроект он инициировал, поручил разработку, разрабатывали МВД и Верховный Суд, законопроект нам в Палату предоставил Президент. Особенность этой амнистии – она будет действовать в течение 9 месяцев. Предыдущая – в течение 6 месяцев. Пока документы подготовят, какие-то вопросы могут возникнуть.

Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?-7

Амнистия не коснётся осуждённых за убийство, за измену государству и за повторное в течение года вождение автомобиля в пьяном виде.

# Амнистия в Беларуси # общество # Василий Чекан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в последние дни июня
28 июня 2019 12:56

Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в последние дни июня

Дорогами Великой Победы. Рассказываем про Могилёвскую наступательную операцию
28 июня 2019 12:35

Дорогами Великой Победы. Рассказываем про Могилёвскую наступательную операцию

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины
28 июня 2019 11:07

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины