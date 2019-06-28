Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?
Новости Беларуси. До шести тысяч заключённых могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное новшество – несовершеннолетним, осуждённым по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания срока.
Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.
Василий Чекан, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Этот законопроект он инициировал, поручил разработку, разрабатывали МВД и Верховный Суд, законопроект нам в Палату предоставил Президент. Особенность этой амнистии – она будет действовать в течение 9 месяцев. Предыдущая – в течение 6 месяцев. Пока документы подготовят, какие-то вопросы могут возникнуть.
Амнистия не коснётся осуждённых за убийство, за измену государству и за повторное в течение года вождение автомобиля в пьяном виде.