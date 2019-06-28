Парламент принял законопроект об амнистии: кого она коснётся?

Новости Беларуси. До шести тысяч заключённых могут рассчитывать на досрочное освобождение или сокращение срока заключения. 28 июня депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное новшество – несовершеннолетним, осуждённым по так называемым наркотическим статьям, сократят сроки пребывания на два года или вовсе освободят от ответственности. Также на досрочное освобождение могут претендовать те, кто полностью погасил ущерб и положительно характеризуется по месту отбывания срока. Амнистия проводится по поручению Президента нашей страны.

Василий Чекан, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Этот законопроект он инициировал, поручил разработку, разрабатывали МВД и Верховный Суд, законопроект нам в Палату предоставил Президент. Особенность этой амнистии – она будет действовать в течение 9 месяцев. Предыдущая – в течение 6 месяцев. Пока документы подготовят, какие-то вопросы могут возникнуть.