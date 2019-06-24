Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Новости Беларуси. Шанс начать новую жизнь. Президент одобрил проект закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня документ внесен на рассмотрение в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот День Независимости в некоторых белорусских семьях станет двойным праздником. Глава государства одобрил амнистию к юбилею освобождения Беларуси от нацистов. Над проектом закона потрудились в МВД, Генпрокуратуре и Верховном суде. Теперь свои корректировки в документ предстоит внести парламентариям.

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

При разработке проекта закона об амнистии учитывалась криминогенная обстановка в обществе, общественное мнение, обращения граждан, которые к нам поступали в большом количестве, – как в МВД, так и в другие органы, которые участвовали в разработке проекта закона об амнистии. Мы всё учитывали.

В местах лишения свободы находится около 33-35 тысячи человек. Каждому сотому нет 18 лет. Несовершеннолетние стоят первым пунктом в списке лиц, которые могут рассчитывать на амнистию. Традиционно на освобождение по амнистии могут рассчитывать беременные, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями. А у некоторых категорий сократят сроки заключения.