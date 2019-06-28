В Беларуси почтили память жертв, сожженных во время ВОВ деревень Вязень и Селец

Новости Беларуси. В деревне Усакино Кличевского района, которая стала местом партизанской славы, 28 июня вспоминали жертв Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К памятнику двум сожжённым деревням Вязень и Селец, разделивших судьбу Хатыни, с цветами приехали земляки погибших, гости из разных регионов Беларуси и России. Почтить тех, чьи имена навсегда останутся в памяти.

Николай Шелконогов, ветеран Великой Отечественной войны (Россия): Очень рад и счастлив, что меня приглашают белорусы. Вспомнить есть что, потому что это великая война была, все народы Советского Союза в ней принимали участие. Например, в нашем полку было 37 национальностей.

Мария Шалай, ветеран Великой Отечественной войны : Мы воевали не зря. Об этом хорошо знают дети, которых мы учили и воспитали. Мы оставили свой след, и он будет им на пользу.

Во время Второй мировой войны кличевские леса были центром белорусских партизан. С их бытом и жизнью в те непростые времена гостей познакомила историческая реконструкция. Точное воссоздание блиндажей, землянок и военные действия перенесли всех присутствующих на 75 лет назад.

Из непроходимых усакинских лесов, опоясанных болотами, партизаны ходили в разведку, на боевые задания вооруженных отрядов самообороны. Немцы не раз пытались захватить этот край, однако все попытки были безрезультатны.