В Минске реконструируют одну из старейших школ. Узнали, как изменится учебное заведение

Перед вами не просто школа, это знаковое здание Минска. Школа № 4 основана еще в 1906 году как частная мужская гимназия. Одна из старейших в городе и настоящая архитектурная ценность. В 1918 гимназия стала советской школой, а в 1936 обрела свой дом.

Наталья Маляревич, директор ГУО «Средняя школа № 4 г. Минска»:

В 1979 году к школе было пристроено еще одно здание, в котором размещался актовый зал, спортивный зал и множество кабинетов. В 2022 году школа, которая давно уже не видела ремонта капитального, была закрыта на обследование.

Время и нагрузки дали о себе знать, поэтому с 2023 года здесь стартовала масштабная научно обоснованная реставрация. Специалисты тщательно обследовали здание и вынесли вердикт – необходимо полная реконструкция. Цель – не просто обновить инженерные сети, а бережно восстановить исторический облик и адаптировать школу к современным стандартам.