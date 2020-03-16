«Любое действие в интернете имеет свой электронный след». Что грозит подростку за распространение незаконных материалов в сети

Сегодня практически у каждого подростка в руках телефон, который подключен к интернету. Часто его используют, увы, вовсе не для дружеского общения и не для получения знаний. Наказание за преступное действие в интернете – не что иное, как требование времени.

Однако нужно заметить, что ребенку с учетом его психофизиологических особенностей предоставляется неограниченный доступ к мощному инструменту по обработке и обмену информацией. Но при этом отсутствуют механизмы обучения эффективному и безопасному использованию этого инструмента. Как уберечь детей от опрометчивого клика, который может превратиться в реальный срок?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома – Евгений Абрамович.

На самом ли деле наши подростки сейчас нарушают правила пользования интернетом?

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Рост преступлений и правонарушений, связанных с преступлениями в сфере высоких технологий, действительно имеет место. Если сравнивать 2018 и 2019 год, то рост произошел в 2,2 раза. Есть категория преступлений, которая относится к преступлениям в сфере высоких технологий, как распространение информации, которвя носит категорию 18+. Они считают, что раз это размещено в интернете, это легально, хорошо, мои друзья это показали. На самом деле это является распространением порноматериалов в интернете, ведь его клик, лайк увидят все остальные пользователи, его подписчики и его друзья.