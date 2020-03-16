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«Любое действие в интернете имеет свой электронный след». Что грозит подростку за распространение незаконных материалов в сети

16 марта 2020 11:28
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Сегодня практически у каждого подростка в руках телефон, который подключен к интернету. Часто его используют, увы, вовсе не для дружеского общения и не для получения знаний. Наказание за преступное действие в интернете – не что иное, как требование времени.

Однако нужно заметить, что ребенку с учетом его психофизиологических особенностей предоставляется неограниченный доступ к мощному инструменту по обработке и обмену информацией. Но при этом отсутствуют механизмы обучения эффективному и безопасному использованию этого инструмента. Как уберечь детей от опрометчивого клика, который может превратиться в реальный срок?  

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома – Евгений Абрамович.

На самом ли деле наши подростки сейчас нарушают правила пользования интернетом?

Евгений Абрамович, заместитель начальника отдела профилактики УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:
Рост преступлений и правонарушений, связанных с преступлениями в сфере высоких технологий, действительно имеет место. Если сравнивать 2018 и 2019 год, то рост произошел в 2,2 раза. Есть категория преступлений, которая относится к преступлениям в сфере высоких технологий, как распространение информации, которвя носит категорию 18+. Они считают, что раз это размещено в интернете, это легально, хорошо, мои друзья это показали. На самом деле это является распространением порноматериалов в интернете, ведь его клик, лайк увидят все остальные пользователи, его подписчики и его друзья.

«Любое действие в интернете имеет свой электронный след». Что грозит подростку за распространение незаконных материалов в сети-1

Некоторые дети думают, что они еще маленькие и им ничего не будет. В чем ловушка этого мнения?

Евгений Абрамович:
Подростки заблуждаются в том, что интернет это всемирная паутина, их там никто не найдет, и они делают там все, что хотят. С учетом роста категории данных преступлений законодательно был снижен порог возраста, с которого наступает уголовная ответственность, раньше это было 16 лет, теперь 14 лет. В структуре Министерства внутренних дел создано подразделение по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий и, как говорят мои коллеги, из этих отделов: любое действие в интернете имеет свой электронный след.

«Любое действие в интернете имеет свой электронный след». Что грозит подростку за распространение незаконных материалов в сети-4

Есть случаи, когда разработчики какие-то вредоносные программы используют и дети вроде бы не виноваты. Есть ли возможность разобраться и не наказывать за несовершенное?

Евгений Абрамович:
Если разговаривать о категории распространения вирусных программ, естественно, вашей вины здесь никакой нет, поскольку есть разработчики, которые вкинул эту программу, чтобы она распространялась и приносила какой-то вред определенной информации либо страничке. Для чего взламывают странички? Чтобы посредством чьей-то страницы, создания какой-то копии страницы с использованием фотографии, которая есть, распространять в том числе и вредоносные программы. Получение каких-то персональных данных, которые могут быть востребованы для шантажа, получения каких-то материальных благ, либо прочитать переписку. Это тоже для получения преступником материальных благ.

«Любое действие в интернете имеет свой электронный след». Что грозит подростку за распространение незаконных материалов в сети-7

# Интернет-мошенничество # общество # Евгений Абрамович # Фотофакт

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