В Беларуси 18 апреля прошел субботник: репортаж «Картины мира с Юрием Козиятко»

В Беларуси 18 апреля – субботник! Традиция, сохранившаяся с советских времен, и воспетая поэтом Маяковским: «Работа трудна, работа томит. За нее – никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею». Пафос нынче поутих, но осталось настроение и личный пример – начальники вместе с рабочими и творческой интеллигенцией в выходной день делали общественно-полезную работу. Разумеется, тон задавал президент.

Наталья Бреус, корреспондент:

Весна в Беларуси уже привычно проходит под знаком трудотерапии. В апреле, как правило, наводят порядок на земле, благоустраивают территории. А в рабочую субботу уже все берутся за лопаты, грабли и строительный инструмент. Мы, например, готовим раствор, чтобы сделать кладку.

Это парадное крыльцо будущей детской поликлиники в Каменной Горке. 7 этажей уже под крышей. Работа – в разгаре, завершить объект планируют к декабрю. И тогда здесь смогут принимать до тысячи маленьких пациентов в день. Потрудиться на площадке строящейся поликлиники прибыл и президент. Перед тем, как взяться за работу, проходит инструктаж по технике безопасности – на стройплощадке все строго.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Короче, без разрешения никуда не ходить, ничего не брать.

Каменную Горку в Минске начали застраивать еще в 2008. Жилья возвели много, а вот инфраструктура за квадратными метрами не всегда поспевает. За последние годы уже построено и обновлено 12 объектов здравоохранения в районе.

В строительной бригаде Александр Лукашенко работал вместе с младшим сыном. Выполняли работы по устройству цементно-песчаных стяжек на первом этаже.

На строительной площадке трудились сразу несколько бригад. В президентской команде все те, кто ежедневно работает рядом с главой государства – его помощники, сотрудники Администрации. Правда, сегодня не в строгих деловых костюмах, а в рабочей экипировке.

Александр Радьков, помощник президента Республики Беларусь:

Особое настроение в субботник – на стройке. Во-первых, потому, что не строишься – не живешь. Во-вторых, там сразу виден результат. В-третьих, строительство предполагает командный дух, команду. Вот и президент сегодня выбрал на субботник стройку и к себе в команду взял помощников, офицеров службы безопасности – тех, кто с ним рядом. Наша бригада была небольшой. Конечно, руководил этой бригадой Александр Григорьевич. И вы можете посмотреть, какие результаты. Там красивые, хорошие полы будущей детской поликлиники. И, безусловно, у нас очень хорошее настроение.

Эта поликлиника очень кстати. Поможет разгрузить другие лечебные заведения в районе, ведь живет здесь около полумиллиона человек. Большинство семей – многодетные, как, например, Жуковичи. Их дом всего в квартале от новой поликлиники. У них четверо родных ребятишек, троих супруги усыновили. Трудились на объекте дружным семейным подрядом – красили ограждения лестничной клетки, как для себя.

Иван Жукович:

Это поликлиника, которая будет обслуживать наш район. Поэтому, сами понимаете, желательно, чтобы было все красиво, удобно. Приятно, что и мы внесем свой, хоть и небольшой, вклад в это строительство.

Трудовую инициативу сегодня поддержали по всей стране. Руководители предприятий и госорганов, конечно, задают тон сотрудникам. Это неформальное мероприятие объединяет и коллектив, и страну.

Так, глава правительства вместе с аппаратом трудился на выработанном гравийном карьере Валерьяново. Андрей Кобяков высадил там сосны.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Это просто очень большое удовольствие, с определенным потом и, может быть, у кого-то появившимися мозолями.

А депутаты Палаты представителей сегодня заложили целую аллею в парке Уго Чавеса в Минске.

Спикера верхней палаты парламента сегодня журналисты увидели на стройке терапевтического корпуса 4-ой городской больницы. Там примут пациентов уже в конце следующего года. Хотят сработать с опережением сроков.

Кстати, многие компании провели этот день под знаком 70-летия Победы. Хороший тон и знак большой признательности ветеранам – навести марафет накануне торжеств на местах боевой славы, возле памятников в мемориальных комплексах. Так сделали сотрудники телеканал СТВ.

За городом вблизи деревни Средняя приводили в порядок братское захоронение партизан легендарной бригады «Штурмовая». В 1943 году в этих местах от уничтожения были спасены жители сразу нескольких деревень. Благоустройство Парка дружбы народов и Парка Победы, прилегающей к офису территории, — круг работ в Минске.

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы очень редко так вот все вместе собираемся на одной какой-то территории. Можем и полезное сделать что-то, и поговорить приятно.

Минск готовится к майским торжествам. Поэтому неслучайно лоск наводили сотрудники Мингориспоклома на мемориальном комплексе «Тростенец» под руководством мэра столицы. Укладывали плитку и благоустраивали территорию памятного места.

А вот глава президентской Администрации трудился на строительстве школы в микрорайоне «Лебяжий».

В Минской области в субботнике были задействованы 400 тысяч жителей.

Председатель облисполкома Семён Шапиро на стройплощадке племзавода «Белорусский» участвовал в работах по бетонированию полов. Этот объект – комплекс на 700 голов – планируют запустить уже летом.

В итоге, сегодня дружно потрудились: больше 3 миллионов человек приняли участие в республиканском субботнике. Средства, заработанные сегодня — а это около 61 миллиарда рублей — пойдут на добрые дела.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Половина этих средств будет направлена на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, для оказания медицинской помощи детям, которые будут приобретены для всех регионов нашей страны. Вторая половина средств, заработанных на субботнике, останется в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома для реализации мероприятий посвященных 70-летию Победы и наведению порядка в летних оздоровительных лагерях.

В отделение реанимации центра «Мать и дитя» ежегодно поступает около тысячи маленьких пациентов. Более 80 процентов из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Такие аппараты в РНПЦ есть, но срок их использования ограничен. Новые нужны, как воздух. Получается, в сумме маленькое усилие от каждого сегодня поможет сохранить малышам жизнь.