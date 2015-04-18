Новости Беларуси. Твори добро. 18 апреля с сюрпризами и подарками к воспитанникам SOS-Детской деревни Боровляны приехали гости из Китая. Они привезли малышам приятные подарки. Один из которых – новый автобус на 18 мест.

Шестилетний Кирилл воспитывается в детской деревне. Сегодня вместе с братишками и сестрёнками он с нетерпением ждёт гостей из Поднебесной.

В составе зарубежной делегации — представители Северокитайской энергетической проектно-инжиниринговой компании. Среди них — Фань Чжии. В Беларуси он живёт и работает на энергетических объектах уже 7 лет. Полтора года назад решил, что между нашей и китайской республикой пора развивать не только экономическое, но и социальное сотрудничество. Так появилось желание помогать детям-сиротам. И сегодня оно осуществилось.

Фань Чжии, глава представительства ООО «Северокитайская энергетическая проектно-инжиниринговая компания» в Беларуси:

Когда я увидел такие хорошие условия, где дети живут. Уверен, что у них светлое будущее.

А это только первый подарок, которые китайские гости подготовили для своих новых маленьких друзей. Этот автобус на 18 мест.

Представители Северокитайской энергетической проектно-инжиниринговой компании помогают детям со всех уголков мира.

У Сяобо, заместитель генерального директора международного департамента корпорации ООО «Северокитайская энергетическая проектно-инжиниринговая компания»:

У нас с Беларусью отличная дружба. Мы сотрудничаем с белорусским Министерством энергетики. Мы бы хотели и в дальнейшем развивать наши партнёрские отношения. Особенно нам приятно помогать белорусским детям, которые в чём-то нуждаются.

Мэн Сянмин, директор дирекции строительства объекта выдачи мощности атомной электростанции ООО «Северокитайская энергетическая проектно-инжиниринговая компания»:

Мы работаем на Белорусской атомной станции. А через полгода займёмся реконструкцией ещё одного белорусского объекта. У нас отличные отношения с нашими партнёрами. Мы работаем на одну цель. Почему сегодня мы приехали в детскую деревню? Потому что хотим быть полезными нашим белорусским друзьям!

Внимание и заботу китайских гостей белорусы оценили. Маленькие воспитанники на четырехколесном подарке смогут увидеть больше в буквальном смысле. Они уже даже распланировали маршрут экскурсий.

Фундамент белорусско-китайскому социальному сотрудничеству уже заложен. Представители северокитайская энергетическая проектно-инжиниринговой компании пообещали сюда вернуться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.