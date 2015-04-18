Госнаграды Республики Беларусь, Советского Союза и БССР в Беларуси: продавать и покупать запрещено, а дарить и обмениваться можно

Чем ближе Великий День Победы, тем чаще вспоминают героев, а также подвиги и, конечно же, награды. К наградам в Беларуси теперь особое отношение. Верхняя палата Национального собрания одобрила на этой неделе изменения в некоторые законы Республики Беларусь с целью совершенствования системы государственных наград. Появятся новые награды – орден Трудовой Славы и медаль «За спасенную жизнь». А незаконная торговля и новыми, и существующими уже госнаградами будет пресекаться вплоть до уголовного преследования. Путешествие в непростой мир орденов и медалей совершим с нашим корреспондентом Яной Шипко.

По наградам на потяжелевшем под их весом пиджаке можно прочесть весь боевой путь Петра Васильевича. Два ордена Красной звезды за бои под Курском и Берлином и три — Отечественной войны за освобождение Беларуси, Польши и Восточной Пруссии. Хотя самой ценной наградой на фронте был каждый новый день жизни.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мне самое дорогое, что я увидел отца последний раз в жизни, что мне предоставили отпуск на родину. А то, что стрелковый полк — это 200 метро от фронта. Или я убиваю, или меня. Поэтому вся моя фронтовая жизнь была очень напряженной и опасной.

Никогда бы не подумал ветеран, что в опасности боевые награды будут уже в наши дни. Орден Красной звезды у него украли. А когда Петр Васильевич попытался восполнить пробел на лацкане пиджака, столкнулся с обратной стороной медали.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я хотел купить себе звезду. Пришел, $32 тысячи. Кровь проливали, меня трижды ранило, четвертый раз был контужен за эти ордена – и украли.

На неделе законопроект о введении административной и уголовной ответственности за торговлю госнаградами рассматривали в Совете Республики. Сенаторы законопроект одобрили единогласно, но тема вызвала много вопросов. Особенно, как быть коллекционерам.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Как в соответствии с нашим законодательство будет регламентирована эта работа – оно запрещается?

Алла Бодак, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:

Любое приобретение, даже через какую-то там находку, сегодняшним законопроектом предлагается как нарушение.

Вето наложат на торговлю госнаградами Республики Беларусь, Советского Союза и БССР. Награды более ранних эпох, например, Царской России или Речи Посполитой под запрет не попадут.

Когда закон вступит в силу, махинации с медалями будут чреваты штрафом до 50 базовых, а при повторном нарушении и уголовной ответственностью, само собой, с конфискацией предмета продажи.

Иосиф Судник, председатель правления Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

С точки зрения этики, конечно, торговать наградами – продавать и покупать – неэтично. Особенно боевыми наградами. Награды должны передаваться по наследству.

Это еженедельное самое массовое собрание белорусских коллекционеров. Люди это непубличные. Считают, «светить» коллекции – себе дороже.

Коллекционер:

Потом придут бандиты и почистят всю квартиру. Не надо.

О грядущих изменениях здесь наслышаны. И, конечно, не в восторге. Предполагают, что медальный бизнес уйдет в подполье.

Владимир, коллекционер:

Все уйдет в серую тень, начнут этим заниматься из-под полы. Таких коллекционеров, которые собирают эти вещи, их на всю Беларусь может человек пять. Соответственно, он может себе позволить купить такую награду раз в год.

Тем не менее, фалеристы, как называют собирателей наград, пополнять коллекции за деньги не смогут. Однако никто ведь не запрещает ордена и медали дарить или обмениваться ими безвозмездно.

Анна Шпак, начальник главного управления Министерства юстиции Республики Беларусь

Такой запрет не распространяется при передаче таких коллекций музеям. К сожалению, иного пути нет. Сейчас он может любоваться своей коллекцией, изучать с исторической точки зрения, но ни приобретать, ни продавать не имеет права.

Тем временем в Украине ношение наград в скором времени может оказаться нелегальным. Верховная Рада приняла закон о запрете советской символики. Документ может лишить ветеранов возможности выходить в свет со своими орденами. Слова – за президентом Порошенко, который должен или одобрить законопроект, или отправить его на доработку.

Александр Каревин, историк (Украина):

Пункт, что ветераны не смогут одеть даже свои ордена и медали — это кощунственно. Вот это действительно называется преступлением. Эти же медали заработаны кровью, заработаны потом.

Виктор Малеванный, председатель Киевской городской организации ветеранов:

Все эти символы – почетные награды. Это давали за то, что воинские соединения и части в годы Великой Отечественной войны отличались. Как не помнить их и забыть, отвергнуть их поступок? Они ценой жизни привели страну к победе.

В фондах Музея Великой Отечественной в Минске наград около 5 тысяч. В медали «За отвагу» всего унция серебра. Но эта, с пулевым отверстием, 20 лет пролежавшая в земле, по-настоящему бесценна. Принадлежала бойцу, погибшему при освобождении Беларуси. Впрочем, рады сотрудники музея каждой медали, даже если выходила она тиражом в несколько миллионов.

Светлана Потупчик, главный хранитель фондов Белорусского государственного Музея истории Великой Отечественной войны:

Если, особенно, это комплексы, принадлежащие ветеранам лично, мы не берем самые интересные, редкие, а остальные нам не нужны – нет, это не так. Это весь комплекс человека, он говорит о его судьбе, его жизни, поэтому, конечно, мы принимаем все.

Орден Нахимова — самый дорогой экспонат. Наградили им только около 500 человек. Посетители видят только муляж. Нам повезло прикоснуться к оригиналу.

Яна Шипко, корреспондент:

В моих руках одна из самых редких наград Великой Отечественной войны, которая вручался офицерам военно-морского флота. В сухопутной Беларуси она хранится в единственном экземпляре в музее Великой Отечественной войны. Вручена она была нашему земляку — уроженцу Бреста адмиралу Сокольскому. Но это не только очень редкая награда, но еще и ценная – выполнена она из настоящего золота, серебра и рубинов.

А в современной Беларуси медали с драгоценными металлами делают только гомельские ювелиры. Медаль «Герой Беларуси» – единственная в стране из чистого золота. На предприятии сегодня лишь эталонный образец. Главная медаль страны прессуется из сплошной золотой пластины. Но секрет уникальных углов и граней – это ручная доводка. Заставить играть звезду может лишь профессионал.

Юрий Дедов, начальник производства ювелирных изделий:

Эта медаль выполнена полностью из золота – как основание, так и колодка. Все лучи выводятся вручную. В изготовлении каждая грань доводится вручную с точностью до полмиллиметра.

Андрей Оралин, директор предприятия, коллекционер:

Это обратная сторона медали. И то, что мы делаем, это история, застывшая в металле.

Андрею знакомы все стороны медального бизнеса. Его предприятие изготавливает всевозможные награды. В свое время хобби превратил в любимое дело. Он и сам коллекционер. Но дороги ему, прежде всего, семейные реликвии.

Андрей Оралин, директор предприятия, коллекционер:

Надо собирать и сохранять эту память. Кто-то вторит на этом бизнес. Есть боевые награды, а есть награды выслужные. Как их расценивать? Стоимость? Есть цена подвига, а есть цена награды. Цену подвига вообще невозможно оценить.

Этот заказ – особенный. Медаль «70 лет Победы» здесь выпустили тиражом 70 тысяч. Награда единая для стран СНГ. С российской, например, одинаковая по дизайну. Отличается лишь исполнением.

Андрей Оралин, директор предприятия, коллекционер:

Мы делали ее в классических медальных традициях – методом штамповки и последующей ее раскраски. То, что получилось в России, уже с внесением современных технологий, то есть это быстро, красиво, тампопечатью наносится цвет, наносится позолота.

Новая медаль уже заняла почетное место и на пиджаке Петра Васильевича.

Петр Орлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Самая красивая. Красавица. Мне очень нравится.

Ветеран надеется: память о его боевом пути вместе с наградами будут хранить дети и внуки. Ведь есть цена подвигу, а не награде.