Федора Конюхова, «народная целительница»: Самое главное – вести везде себя спокойно. Тебе плохо говорят, а ты молчи

Кстати, вместе с новыми наградами в Беларуси скоро появится и новое звание (вернее, вернется – когда-то оно было, в советские времена) «Народный врач». Федоре Конюховой официально его не видать, но, судя по количеству людей, спешащих за исцелением в белорусскую деревню, баба Федора давно признана народом всех мастей, и даже космонавтов лечила в Москве. В гостях у нее побывала наш корреспондент Ирина Живаева.

Отзывы:

Это человек – божий человек, святой.

Всегда Федора Даниловна помогает. Никогда не было отказа.

Человек держится за соломинку последнюю – надежду.

Тысячи человек приезжают сюда – в белорусскую деревушку с последней надеждой на руки Федоры Даниловны.

Федора Конюхова:

Вот это – отпечатки, фотографии рук моих. Просекает этими лучами человека насквозь. И известно, где, что в человеке болит.

Её способности изучали учёные Москвы и Алма-Аты, киевские журналисты сняли о ней фильм.

А проявился дар ещё в детстве – папа попал в госпиталь, девочка его навещала.

Федора Конюхова:

Сижу я с ним, глажу его – ему легко. Пошла я по палатам – ему тяжелее дышать.

Думала поступать в мединститут, но война поломала все планы. Стала массажистом. Самые тяжёлые больные у неё шли на поправку. В итоге лечить космонавтов доверили – работала в Звёздном городке. Вот Терешкову вспоминает.

Федора Конюхова:

У неё была почка – и никто заболевание остановить не мог – круглая и сохла. И попадает она ко мне под руки. Я ей делаю несколько раз – и она оживает.

Говорит, что лечила и многих московских артистов. Даже Вячеслава Тихонова. А вот это – в минской больнице очередь к ней. Наслушавшись, решаем проверить всё на себе – начинаем с диагностики. Бесконтактной.

Корреспондент:

Я чувствую только, что у меня в горле почему-то щекочет. А почему?

Федора Конюхова:

Энергические лучи пошли в тело.

Корреспондент:

А что люди рассказывают, что они чувствуют? Может, тепло?

Федора Конюхова:

Может даже холодом обдавать.

Волосы дыбом встают, ибо больными объявлены почти все органы! Кроме одного, действительно проблемного, о чём и справка имеется. Не замечена и травмированная рука. Только положение её не понравилось – конечности нельзя скрещивать.

Федора Конюхова:

Руки надо разложить по коленам, а не так держать. И ноги разнять, ровненько сидеть – тогда ты обеспечишь себе энергически правильное кровообращение.

В таком положении рекомендует отдыхать, если устали – посидеть так минут пять. А вот так советует засыпать: минут 50 лежать на спине, руки ладонями к телу. Но это мы не спим, а уже лечимся.

Ирина Живаева, корреспондент:

Сердце колет. Для чистоты эксперимента я действительно лежала, не двигалась, нагрузки никакой нет. Закололо.

Рассказывает случаи из практики. Едут к ней, в основном, с онкологией. Не утверждает, что избавляет от неё. Страдания облегчает. Дальше предлагает лечение природными средствами. Например, глиной.

Федора Конюхова:

Даём людям, чтобы они делали компрессы, мазались и даже пили глину. Глина убивает микробы. Это лучше любой травы, потому что в ней много, брома, йода и серебра.

А это целебная вода. Колодцев здесь шесть – везде вода разная по составу и воздействию. Подтверждено документами. Вот эта – сероводородная.

Федора Конюхова:

Из Казахстана машина приходила, увозила.

Эта, вроде как, от вирусов защищает. Солоноватая и ледяная. А принимать можно как внутрь, так и наружно. Особым способом – этакий Ice Bucket Challenge по-целительски: обливаться полностью не надо, надо себя… оплевать.

Федора Конюхова:

Вот и брызгай – на правую грудь, потом на левую, потом на желудок.

Из еды предпочитает то, что на белорусской земле выращено. Не любит супермаркеты – там пища лежит рядом с хозтоварами. Говорит, излучение от всякой химии загрязняет продукты. Для очищения осените их крестом. Прямо в магазине.

Федора Конюхова:

Перекрестила – это уже очищение тобой, твоей энергией.

Корреспондент:

Не все ж крещёные или кто-то постесняется там что-то крестить.

Федора Конюхова:

А у тебя есть голова. На это проведи головой своей. А очень – вот так-так.

Корреспондент:

Просто махнуть?

Федора Конюхова:

Да, это защищает.

Сейчас живёт на земле своих предков. Гордится тем, что белоруска. Говорит, этот народ обладает особой силой, энергетически мощнее других. Но саму силы покидают – уж 90 скоро. Давление высокое. Ходить тяжело.

Корреспондент:

Почему ж не можете сами себя вылечить?

Федора Конюхова:

Милая моя, возраст мой сносился. Поработай столько, сколько я!

Сапожник без сапог – и детей своих не уберегла. Трое из четверых погибли. Дар ли у неё или проклятие, мистика это всё или реальность, можно долго проверять и спорить. Но, в любом случае, женщина эта с судьбой необычной. И непростой. Совет всем от неё напоследок:

Федора Конюхова:

Самое главное – вести везде себя спокойно. Тебе плохо говорят, а ты молчи. Ты сохраняешь себя, сохраняешь свою семью. Ты не несёшь ничего плохого домой.