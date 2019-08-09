В Беларуси 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках»

Новости Беларуси. 10 августа вступает в силу «Закон об отсрочках». Главные изменения – отсрочка на продолжение образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только при поступлении в ВУЗ или специальное учебное заведение после школы. Раньше отложить службу в армии можно было на все время обучения: при зачислении в университет, магистратуру или аспирантуру. Важно, что те, кто поступил в 2019 году до 10-го августа, получат отсрочку от армии.

Студент становится обучающимся с момента зачисления в ВУЗ, издания приказа и заключения договора. При этом молодой человек должен прийти в призывную комиссию со всем пакетом документов, так как только эти специалисты вправе решать вопрос о предоставлении отсрочки.

Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси:

В данном вопросе, чтобы не было недопонимания у комиссий, как поступать, выработано единое мнение заинтересованными госорганами, которое заключается в том, что граждане, которые зачислены в учреждение образования до 10-го августа, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону. Поступившие до 10 августа в ВУЗ призывники могут получить отсрочку от службы в армии

В Министерстве обороны подчеркнули, что в случае неясностей и неточностей, сомнений у призывной комиссии решение должно приниматься в пользу призывника.



По новому закону сохранены отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и многие другие. В то же время, в случае уклонения от призыва, военком теперь может временно запретить призывнику выезд за границу.

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Еще одно нововведение – отметка в военном билете, что человек не служил и не имел на это законных оснований. С таким «штампом» не возьмут на службу в МЧС или в милицию. Невозможно стать и госслужащим. В ближайшее время в Беларуси могут принять и «мотивирующий» пакет льгот для тех, кто прошел службу в армии.