Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии

Новости Беларуси. После указанной даты вступают в силу новые правила призыва – по ним отсрочка для получения образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучающимся студент становится с момента зачисления, издания приказа и заключения договора. При этом надо понимать, что призывать в армию или давать отсрочку молодому человеку имеет право только призывная комиссия. И для принятия такого решения понадобится полный пакет документов.

Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

В данном вопросе, чтобы не было двояких каких-то толкований и непонимания у призывных комиссий, как поступать, заинтересованными государственными органами выработано единое мнение.

Оно заключается в том, что граждане, которые приняты или зачислены в учреждение образования установленным порядком до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону.