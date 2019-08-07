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Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии

07 августа 2019 17:20
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Новости Беларуси. После указанной даты вступают в силу новые правила призыва – по ним отсрочка для получения образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии-1

Обучающимся студент становится с момента зачисления, издания приказа и заключения договора. При этом надо понимать, что призывать в армию или давать отсрочку молодому человеку имеет право только призывная комиссия. И для принятия такого решения понадобится полный пакет документов.

Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии-4

Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
В данном вопросе, чтобы не было двояких каких-то толкований и непонимания у призывных комиссий, как поступать, заинтересованными государственными органами выработано единое мнение.

Оно заключается в том, что граждане, которые приняты или зачислены в учреждение образования установленным порядком до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону.

Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии-7

В Министерстве обороны подчеркнули: в случае неточностей либо сомнений у призывной комиссии решение должно приниматься в пользу призывника согласно директиве Президента.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Мурашов # Фотофакт

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