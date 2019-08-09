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В Витебской области из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении

09 августа 2019 06:56
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Новости Беларуси. 8 августа в регионах Витебской области и Минске из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением.

По сведениям МЧС Беларуси, в столице дождь шёл с 12 до 15 часов. За это время выпало 16 мм осадков при среднемесячной норме 81 мм, оказались подтоплены 10 участков дорог. .

В Заводском и Партизанском районах останавливалось движение (до 2 часов) 14 автобусных и 18 троллейбусных маршрутов. Было организовано движение по объездным маршрутам.

В Витебской области из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении-1

Фото: МЧС Беларуси

В Витебске из-за сильных дождей затопило три участка дорог, местами движение останавливалось на 3 часа 46 минут. Всего временно прерывалось движение 12 троллейбусных маршрутов.

В городе также упало 21 дерево, повреждены четыре легковушки. Никто не пострадал. Подразделения МЧС распилили и убрали деревья.

В Витебской области из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении-4

Фото: МЧС Беларуси

Как сообщает РУП «Витебскэнерго», временные отключения электричества задели населённые пункты почти всех районов Витебской области.

По состоянию на 8:00 9 августа восстановлено электроснабжение 876 населённых пунктов. Восстанавливается нормальная работа 30 воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Перебои с электроснабжением испытывают жители 134 населённых пунктов, преимущественно небольших деревень. Проблемы устраняются.

В Витебской области из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении-7

Фото: МЧС Беларуси

Сотрудники РУП «Витебскэнерго» напоминают, что нельзя приближаться ближе, чем на 8 метров к оборванным проводам ЛЭП. Также людей просят сообщать о данных фактах в территориальные подразделения электросетей РУП «Витебскэнерго» или по телефону 144.

Сильный дождь затруднил движение на Партизанском проспекте. Фотофакт

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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