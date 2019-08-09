В Витебской области из-за непогоды произошли перебои в электроснабжении

Новости Беларуси. 8 августа в регионах Витебской области и Минске из-за непогоды возникли проблемы с электроснабжением.

По сведениям МЧС Беларуси, в столице дождь шёл с 12 до 15 часов. За это время выпало 16 мм осадков при среднемесячной норме 81 мм, оказались подтоплены 10 участков дорог. .

В Заводском и Партизанском районах останавливалось движение (до 2 часов) 14 автобусных и 18 троллейбусных маршрутов. Было организовано движение по объездным маршрутам.