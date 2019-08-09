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Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту

09 августа 2019 07:14
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Новости Беларуси. Лучшие в небе. Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-1

Соревнования прошли параллельно с Кубком мира, поэтому наши участники отстаивали честь не только своего клуба, но и всей страны. Сражаться пришлось с сильнейшими конкурентами из России, Литвы, Германии и Украины. Значительно усложнила соревнования и погода. Ветер сносил ракеты за границы площадки. Но в итоге для белорусов он оказался попутным и принес нашей сборной медали и первое командное место в классе моделей S-6А.   

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-4

Алексей Терешкович, призер чемпионата Беларуси по ракетомодельному спорту:
Модель S-6А – это спортивная модель, В переводе означает – система спасения лентой. Чтобы был лучше результат, важна аэродинамическая форма и как можно меньший вес.     

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-7

Анастасия Бельская, призер чемпионата Беларуси по ракетомодельному спорту:
Мне кажется это интересным, я хочу узнать много нового и побывать в разных местах, где проходят соревнования.   

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-10

Владимир Пасюков, педагог:   
Точно так же как хоккей, как бокс. Только относится к авиационно-техническим видам спорта. Достоинства моих воспитанников – взаимопомощь не только в своей команде, мы никогда не отказывали нашим соперникам, если требовалась какая-то помощь, иногда даже в ущерб своим результатам, но всегда помогали тем, кому могли помочь.   

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-13

Вместе с опытом в ракетомоделировании участники клуба изучают историю авиации, посещают авиационную академию и участвуют в крупных соревнованиях по лётным видам спорта.   

Школьники из Марьиной Горки стали чемпионами Беларуси по ракетомодельному спорту-16

# Дети # общество # Алексей Терешкович # Анастасия Бельская # Владимир Пасюков # Фотофакт

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