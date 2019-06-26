В Беларуси депутаты приняли поправки в «закон об отсрочках». Рассказываем подробности

Новости Беларуси. Отсрочку от призыва для продолжения образования будут предоставлять только один раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей 26 июня приняла в первом чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Речь идет о так называемом «законе об отсрочках». Кроме того, тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на госслужбу, в МВД и МЧС. Какие еще нововведения ожидают белорусских призывников – узнавал Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, СТВ:

Сегодняшнее рассмотрение в парламенте вопроса по внесению изменений в правила призыва граждан на военную службу – в народе его еще называют законом об отсрочках – вызвало нешуточный интерес. Традиционный подход к прессе на 5-7 минут мог не завершиться и после 20 минут общения.

Казалось бы, незначительные поправки в законе, казалось бы, логичные пояснения депутатского корпуса, но вопросов не становится меньше. Это и понятно: тема волнует если не каждого, то многих белорусов. Смогу ли я поступить в ВУЗ после школы или сначала придется отслужить? А если не отслужу, говорят, мне запретят выезд из страны? Депутаты стойко, но настойчиво поясняют: изменения незначительные и к серьезным потрясениям не приведут.

Игорь Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все, кто заканчивает в этом году средние учебные заведения, школы – им будет предоставлена отсрочка для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения для получения профессии и специальности. Никто никого отсрочек не лишает. Да, в дальнейшем для получения образования необходимо будет отслужить в Вооруженных Силах.

То есть и магистратуру закончить, и второе высшее получить можно, как и ранее. Но теперь – после службы в армии. Отсрочка дается лишь раз, и это главное изменение в законе. По сути, выполняется социальный стандарт по доступности права на образование, если хотите. И устраняется перекос: количество отсрочек по некоторым позициям было аномально большим.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:

Ёсць і такая штука, як абароназдольнасць краіны, і ўсе астатнія рэчы. На сёння колькасць ільготнікаў зашкальвае. І сёння стала асобым форсам адкасіць, прычым для гэтага вельмі часта выкарыстоўвалі і магістратуру, і аспірантуру. Вы паглядзіце колькасць абараніўшых дысертацыі.

Игорь Марзалюк мае рацыю. В свое время он сам прямо со студенческой скамьи ушел в армию, затем вернулся и закончил ВУЗ с красным дипломом. Долг родине не стал камнем преткновения и при подготовке докторской диссертации. На этот момент особенно обращают внимание депутаты. Армия не является препятствием в жизни или пустой тратой времени.

Никита Лопатко, студент физического факультета БГУ:

В армии, когда я служил, у нас в комнате досуга и информации были книжки. Причем абсолютно разные: от зарубежной литературы, какой-то классики, до самоучителя языков. Я, когда был в армии, учил итальянский. В армии поощряется любой вид деятельности, если солдат этого хочет сам. Там не любят именно лоботрясов, тех, кто любит отдохнуть, посидеть. Вот этих не любят. А тех, кто чем-то занимается, даже трогать не будут. Скажут: «Молодец».

Никите 22, и он уже отслужил и продолжает обучение. Хочет стать физиком-ядерщиком. И здесь еще одно новшество вспоминаем. Если парень здоров, но скрывался и не отслужил, то призывная комиссия сделает отметку в военном билете. И с ней в МВД, МЧС или на госслужбу в будущем уже не возьмут. Выезд за границу уклонистам ограничивали и раньше, сохранится это и сейчас.

А теперь о пряниках. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, и от распределения потом освободят, и деньги за учебу в бюджет возвращать не попросят. Сохраняется служба в резерве для талантливых в науке призывников. И по учебе за рубежом – отсрочка будет у тех, кто поступал в иностранный ВУЗ по направлению государства. К примеру, в Москве учат языкам хинди и урду, а в Беларуси – нет.