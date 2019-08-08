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Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

08 августа 2019 19:38
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Новости Беларуси. Зов о помощи на горячую линию телеканала СТВ поступил от жителей дома в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц-1

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц-3

Капитальный ремонт, который здесь должен был завершиться, остановился в самом начале. На стройплощадке никто не появляется второй месяц, а последствия добавили жителям еще больше хлопот.

Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц-6

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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