Жители Марьиной Горки ждут продолжения капремонта, но строители не появляются второй месяц

Новости Беларуси. Зов о помощи на горячую линию телеканала СТВ поступил от жителей дома в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Капитальный ремонт, который здесь должен был завершиться, остановился в самом начале. На стройплощадке никто не появляется второй месяц, а последствия добавили жителям еще больше хлопот.