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В Беларусь переехал 16 лет назад. Что говорит человек, для которого Донбасс всё ещё остаётся родиной?

29 марта 2022 19:03
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает помогать украинцам, которые бегут из зоны конфликта. Наша сторона обеспечивает граждан Украины всем необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас дети из Донбасса проходят реабилитацию в оздоровительном центре под Минском, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.  

Полина Королева о поддержке без границ.  

В Беларусь переехал 16 лет назад. Что говорит человек, для которого Донбасс всё ещё остаётся родиной?-1

Для многих украинцев Беларусь стала вторым домом еще задолго до обострения ситуации. Владимир Кулаков из таких. Он родился в Донбассе. В Беларусь переехал 16 лет назад. Но, как признается мужчина, малая родина всегда остается домом. Потому фотографии разрушенных парков и кварталов для него не просто картинка в новостной ленте. Справляться помогает доброта соседей, к которой в первое время было трудно привыкнуть.  

В Беларусь переехал 16 лет назад. Что говорит человек, для которого Донбасс всё ещё остаётся родиной?-4

Владимир Кулаков, активист Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:  
В первое время было даже немного непривычно, настолько здесь сохранилась та добрая атмосфера с советского времени. Люди идут навстречу просто так, не за деньги, а потому что ты просишь помочь. И откликаются, и поначалу я немножко удивлялся и не понимал, как так происходит. Но сейчас уже привык. Одна моя родная тетя в Макеевке сейчас, дядя – православный священник – он не бросил прихожан, никуда не уехал. Все 8 лет под бомбежками. Вторая моя тетя в Горловке, врач, сейчас спасает, лечит раненных. Ни на день не покидают они свои дома. Потому что это их родина, это их рубеж, и они будут там до конца.  

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# Беларусь-Украина # общество # Полина Королева # Анна Харута # Дмитрий Швайба # Ольга Волкова # Алексей Талай # Михаил Быстров # Владимир Кулаков # Фотофакт

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