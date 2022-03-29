В Беларусь переехал 16 лет назад. Что говорит человек, для которого Донбасс всё ещё остаётся родиной?

Новости Беларуси. Беларусь продолжает помогать украинцам, которые бегут из зоны конфликта. Наша сторона обеспечивает граждан Украины всем необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас дети из Донбасса проходят реабилитацию в оздоровительном центре под Минском, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Для многих украинцев Беларусь стала вторым домом еще задолго до обострения ситуации. Владимир Кулаков из таких. Он родился в Донбассе. В Беларусь переехал 16 лет назад. Но, как признается мужчина, малая родина всегда остается домом. Потому фотографии разрушенных парков и кварталов для него не просто картинка в новостной ленте. Справляться помогает доброта соседей, к которой в первое время было трудно привыкнуть.

Владимир Кулаков, активист Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

В первое время было даже немного непривычно, настолько здесь сохранилась та добрая атмосфера с советского времени. Люди идут навстречу просто так, не за деньги, а потому что ты просишь помочь. И откликаются, и поначалу я немножко удивлялся и не понимал, как так происходит. Но сейчас уже привык. Одна моя родная тетя в Макеевке сейчас, дядя – православный священник – он не бросил прихожан, никуда не уехал. Все 8 лет под бомбежками. Вторая моя тетя в Горловке, врач, сейчас спасает, лечит раненных. Ни на день не покидают они свои дома. Потому что это их родина, это их рубеж, и они будут там до конца.