Будут ли расти цены на товары и ждёт ли белорусов продуктовый дефицит? Доступно о положении дел в торговле

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня обсудим тему, которую не можем обойти своим вниманием, потому что, наверное, она касается каждого из нас. Каждый раз, когда мы идем в магазин, мы смотрим на цены, мы оцениваем, что происходит в связи с такими глобальными экономическими изменениями, которые мы наблюдаем по всему миру. Сегодняшний разговор начнем с вашей оценки – как вы оцениваете ситуацию на потребительском рынке Беларуси, всего ли хватает? Потому что разговоры, фейки, какие-то новости о том, что тотальный дефицит всего и вернемся к прежним временам, сейчас действительно расхожие разговоры. Как вы оцениваете эту ситуацию? «Потребительский рынок достаточно стабильный, дефицита на полках нет»

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Депутатский корпус совместно с профсоюзом – вы знаете, что мы активно посещаем торговые объекты, мониторим цены и смотрим на потребительскую корзину. Если весь товар у нас представлен в магазинах, я хочу сказать, что потребительский рынок достаточно стабильный, дефицита на полках нет. Я думаю, вы сами являетесь активными покупателями и если не каждый день, то через день посещаете продовольственные магазины и можете это наблюдать. На то, что подогревается средствами массовой информации западными и интернет-ресурсами, конечно, потребитель реагирует. Мы видели первоначально, реакция наша была, мы сметали с полок что? Соль, сахар, подсолнечное масло, крупы, муку. И самое интересное, те продукты, которые мы сами производим в нашей стране, и удельный вес производства и продажи на территории нашего государства достаточно высок. Я думаю, я уже вижу, что наши граждане успокоились. Здесь и наши государственные средства массовой информации активно работают, они освещают, достоверно показывают, что происходит в наших магазинах, и люди себя ведут достаточно корректно и адекватно. Почему люди запасаются гречкой и кто манипулирует сознанием покупателя? Что сейчас происходит в белорусских магазинах, читайте здесь. Юлия Бешанова:

Очень часто подталкивает к такому поведению боязнь роста цен. Вы проводили мониторинги совместно с различными организациями. Что сейчас, как дела обстоят с ценами? Насколько они повышаются и будет ли вообще государство как-то сдерживать эти цены? Будут ли в Беларуси расти цены на определенные виды товаров? Светлана Горваль:

Вы знаете, что государство в этом процессе активно участвует. Конечно, нужно понимать, что на определенные виды продукции цены растут. У нас действует постановление № 100, его никто не отменял, хотя уже неоднократно бизнес говорит о том, что нужно приостановить действие этого постановления.

Юлия Бешанова:

Давайте мы расшифруем, что это за постановление. Светлана Горваль:

Постановление № 100 – здесь перечень определенных товаров, на которые фиксированные цены, которые не могут повышаться. Министерство антимонопольного регулирования и торговли пересмотрело определенные позиции, и вышло постановление, по которому на подсолнечное масло, детское питание цены могут быть выше в рознице представлены. И МАРТ совместно с Комитетом государственного контроля активно сейчас работу ведут. Они проводят мониторинговые мероприятия, они встречаются с бизнесом, с представителями торговли, которые именно завозят импортный товар, чтобы не было спекулятивных моментов, о том, чтобы было добросовестное отношение. Юлия Бешанова:

Хороший шанс нажиться, заработать лишнюю копейку для продавцов. «Цены должны быть адекватными в сложившейся мировой ситуации» Светлана Горваль:

Да. И надо четко понимать, мы же всегда видим конечную цену в магазине. И у нас всегда какая реакция? Вот, розничный магазин, розница, риэлторы – они нажились. Но ценообразование идет еще от отпускной цены. Отпускная цена меняется, и, естественно, меняется цена на полке, конечная. То есть это формулировка, которую никто не отменял.

Светлана Горваль:

Смотрите, какая ситуация: начинают меняться цены, начинает меняться ситуация в мире, и мы все вспоминаем государство, что оно должно регулировать, контролировать. Сколько раз мы уходили от того, чтобы цены были фиксированными? У нас свободное ценообразование. Есть определенный перечень социально значимых товаров, на которые фиксированные торговые надбавки, фиксированные цены, как в продовольственной, так и непродовольственной сфере. Остальное, в принципе, мы отпустили, государство уже не регулирует, но в кризисной ситуации мы все вспомнили о государстве. Обязанность такая у государства есть. Мы недавно обсуждали, что экономика экономикой, но государство для чего существует? Для того, чтобы контролировать вот такие именно процессы. Поэтому да, будут трудности, цены не будут стоять на месте. Я считаю, что цены должны быть адекватными в сложившейся мировой ситуации. Конечно, если необоснованное завышение цен, уже будет реакция и государственных органов. Сейчас эта работа ведется, я уже повторюсь, и государственным контролем, и МАРТом, и профсоюзными организациями, депутаты активно мониторят и общаются со своими избирателями. Кстати, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли работает уже такая функция – потребители могут обратиться с информацией о росте цены. И уже на сегодня зафиксировано большое количество обращений, которые касаются именно повышения цен на товары бытовой химии, средств гигиены, бытовой техники. То есть самые лучшие помощники – это наши потребители, наши граждане – они все отслеживают, фиксируют. И это такая помощь для наших государственных органов для того, чтобы быстро реагировать и принимать меры.

Юлия Бешанова:

Если сейчас говорить о поведении и предпочтениях белорусов, на полках действительно стало появляться больше белорусских товаров. Насколько они сейчас входят в круг интересов? Потому что был период, когда все предпочитали купить что-то импортное. Сейчас как с этим дела обстоят? Вы ходите по магазинам, общаетесь с избирателями, что говорят? Сколько в Беларуси должно быть импорта товаров? Светлана Горваль:

Давайте я расскажу через призму собственного опыта. По поводу импортозамещения было сказано, что работа ведется не один год, а уже десятилетиями, и существует такая четкая формула, что удельный вес импортных товаров не должен превышать 20 %, то есть 80 % – товар отечественного производителя, 8 % – товар импорта. Это формулировка, которой пользуется Министерство антимонопольного регулирования и торговли, то есть министерство, которое является регулятором торговли. И эта формулировка присутствует на предприятиях торговли. У нас никто не отменял ассортиментный перечень, он сегодня существует. Там немножко появились изменения, но все же в этом перечне есть минимальный перечень товаров отечественного производства, который должен присутствовать на полках. Если мы торгуем импортным товаром, то этот минимальный перечень должен быть и отечественных товаров, если мы производим. По поводу полок мы говорили, что приоритетное место мы отдаем все-таки импорту, но нет. Государство тоже выполняет свою функцию, ведется работа по этому поводу, чтобы приоритетные места отдавались именно товарам отечественного производителя. Здесь мы уже не говорим о конкуренции, потому что выше конкуренции национальная безопасность. Мы тоже говорили о том, что продовольственная безопасность является национальной безопасностью. Я думаю, что все вы знаете, что существует концепция национальной безопасности, о которой не раз говорил глава государства. Он все время говорил о том, что если мы сможем производить максимально товары потребления для себя, для своего рынка, конечно, потом его использовать для экспорта, то мы будем минимально зависеть от импортных товаров других государств. Вы говорили по поводу именно промышленной группы товаров. Мы все не забываем, что у нас все-таки существует легкая промышленность Республики Беларусь, и она, по моей оценке, на высоком уровне.

Валерий Гончаров, директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН:

И прекрасно работает. Светлана Горваль:

Как реклама, глава государства все время говорит о том, что ходит именно в ботинках «Марко». И не только на рынке нашей страны, но и экспорт, Российская Федерация вообще просто влюблена, граждане Российской Федерации. Юлия Бешанова:

Белорусский трикотаж. О сути фразы «Купляйце беларускае» и разработке уникальных продуктов в стране Светлана Горваль:

Не только белорусский трикотаж, а вообще продукция легкой промышленности. Наверное, здесь уже нужно поработать с нашим потребителем по поводу ценовой категории (это цена, качество приемлемое), и позаниматься рекламой белорусской продукции. Поэтому я хочу сказать, что белорусский товар присутствовал, присутствует и будет присутствовать на рынке нашей страны, и удельный вес его будет высок, и этому уделяется большое внимание. И мы все помним термин наш, нашу фразу «Купляйце беларускае», которая уже звучит не только на территории нашей страны, но и на территории других государств. Не забываем, что мы активно торгуем на рынках ЕАЭС, СНГ, про Китай мы говорили. И сейчас глава государства активно встречается с послами Китая и Вьетнама, и не скрывает, говорит, что во внешней политике наш самый главный партнер – это Китай. Было сказано про «Один пояс – один путь», где мы тоже занимаем место в этом пути, и Китай свою заинтересованность давным-давно уже показал.