Почему Алексей Талай помогает беженцам из Донбасса? Рассказал он сам

Новости Беларуси. Беларусь продолжает помогать украинцам, которые бегут из зоны конфликта. Наша сторона обеспечивает граждан Украины всем необходимым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас дети из Донбасса проходят реабилитацию в оздоровительном центре под Минском, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Алексей Талай. Именно этого человека благодарят сегодня гости Беларуси. Хотя сам он признается, что до прошлого года не решался поехать и увидеть последствия гражданской войны на Донбассе своими глазами. Говорит, причин было много: страх за семью, за собственную жизнь. Но письма от матерей и бабушек, чьи дети пострадали в конфликте 2014 года, не прекращали приходить.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Я когда читал это все — 2014-2015 год, погружался в свои собственные воспоминания, когда в одну секундочку я стал другим, потерял свои ноги и руки, когда долгие месяцы шла борьба за выживание. Было очень тяжело и страшно, я молился Господу Богу не только в церквях и костелах. Я каждый день на определенном этапе своей жизни долгие месяцы молился Боженьке, пусть это больше ни с кем не случится. Пусть больше никто это все не переживет. И когда я видел эти фотографии, ведь мне сбрасывались без прикрас. Алексей, посмотрите, что сделала война с нашими детьми, Алексей, пожалуйста, если будет возможность, приедьте к нам, расскажите, как нам в дальнейшем работать с ними, что нам им говорить, как нам отвечать. За что нам все это?