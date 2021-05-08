В Байкал попадут капли из реки Буг. Рассказываем про большое путешествие белорусов до Сибири

Новости Беларуси. От Буга до Байкала и обратно. В Бресте 8 мая стартовал масштабный автопробег, который свяжет приграничный Брест с российским Иркутском. Маршрут участников будет проходить по европейской части России и затронет Урал и Сибирь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправиться в большое путешествие брестчане решили с благородной миссией: они несут память о подвиге защитников Брестской крепости. И вернутся в город над Бугом как раз 22 июня – в 80-ю годовщину начала войны. Материал Кристины Протосовицкой.

Он уж точно обещает стать самым протяженным автопробегом 2021 года – от Буга до Байкала. Полгода назад идею большого марш-броска на авто предложила супружеская пара Алексея и Елены Манец. Состав экипажей утверждался тщательно, ведь весь путь туда и обратно – 15 тысяч километров. Участники преодолеют 15 тысяч километров. Накануне Дня Победы в Бресте стартовал автопробег «От Буга до Байкала»

Перед большой дорогой участники возложили цветы к Вечному огню в Брестской крепости. Вернутся сюда они ровно через 43 дня, аккурат к 22 июня. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны участники провезут капсулы с землей героической Цитадели и в очередной раз напомнят о подвиге и нечеловеческой силе духа ее защитников.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В канун 9 Мая старт из самого символичного места, где Победа, по сути, только начиналась. Историю подвига защитников Брестской крепости автопробег пронесет по 22 белорусским и российским городам. Ведь память живет, пока помнят поколения.

На старте международный экипаж сопровождали участники брестского автопробега. Их маршрут продолжился по трагическим местам. Фашистский лагерь «Ревир» в переводе с немецкого «госпиталь». В 1941-1942 годах здесь погибли 15 тысяч пленных красноармейцев. Среди них были и защитники крепости.

А этот небольшой мемориал в брестских Прилуках особо оберегают школьники. Во время войны целая семья оказалась на дне колодца.

Владислав Дробышевский, житель деревни Прилуки:

В первые годы Великой Отечественной войны погибли селяне и пограничники.

Эмма Мазур, жительница деревни Прилуки:

Это в первую очередь уважение к ветеранам, чтобы дети наши помнили и знали, что это такое было.

Уже к вечеру иркутский экипаж встречает город-герой Минск. 350 километров пути позади. Первая остановка за день для того, чтобы возложить цветы и еще раз вспомнить о мужестве белорусского народа в годы войны.