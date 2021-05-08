«Внутренне, конечно, разрывается сердце». Что чувствуют жители деревни, где восстановили имена героев войны?

Новости Беларуси. Накануне Дня Победы жители Старого Села, что в Рогачевском районе, узнали имена тех, кто 77 лет назад отдал свои жизни за освобождение их малой родины. В двух братских могилах на местном кладбище упокоено свыше 2,5 тысяч бойцов Красной армии. Сотни героев до сих пор значатся неизвестными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но каждый год на плитах мемориала появляются новые имена. Сегодня сразу пять. Продолжит тему Александр Добриян.

Татьяна Уткина никогда не знала своего отца. Когда тот ушел на войну, ей едва исполнилось два года. Из пяти детей рядового Андрея Пахомова она единственная, кто побывала на могиле отца. И случилось это только сегодня. 77 лет семья не знала, где похоронен герой.

Татьяна Уткина, дочь участника Великой Отечественной войны:

Искали мы, так постоянно присылали: умер без известий. Когда все повырастали, стали взрослыми, племянница в архиве в Минске нашла это все.

Белорусы XXI века продолжают дело предыдущих поколений. Открытые архивы и базы данных в интернете – лишь технические средства достижения цели. Главное – желание знать и помнить своих героев.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Чувства сложно описать и высказать словами. Ярче всего были слезы моей матери, дочери погибшего. Сегодня восстановлено его имя. Внутренне, конечно, разрывается сердце. И на могиле своего деда я хотел бы передать своим политическим оппонентам, европейским, зарубежным, что сегодня мы, как и весь белорусский народ, отстоим свою Родину и будем защищать точно так, до последней капли крови.

Цена, которую заплатил наш народ за свою свободу, ужасна. Жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны стали свыше миллиона мирных белорусов. Всего же людские потери Беларуси в годы Второй мировой превысили 3 миллиона человек.

Евгений Гуревич, председатель Старосельского Совета депутатов:

Эту память на территории нашего сельского Совета не даст никогда забыть 11 братских могил, одна из которых является захоронением останков 211 сожженных жителей населенного пункта Селец. Это та боль наших соотечественников, которую нельзя ничем стереть.

Александр Добриян, корреспондент:

При освобождении Старого Села и его окрестностей погибли свыше 7 тысяч советских солдат и офицеров. Именно столько официально захоронено здесь, в братских могилах. Для сравнения – это в три раза больше, чем проживает сегодня на этой же территории.

На митинге у братской могилы правнуки и праправнуки поколения победителей. В руках школьников простые гвоздики и тюльпаны. И главное, что они знают, кому и зачем эти цветы.

Дарья Воронина, ученица Старосельского ясли-сад – средней школы:

Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, чтобы вспоминать тех людей, которые подарили нам жизнь. Благодаря им мы живем. За то, что они отдавали свои жизни, это самое малое, что мы можем сделать.