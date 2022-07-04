В автомате всегда полезнее? Профессионалы отвечают на популярные вопросы, связанные с качеством воды

В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ:

У нас еще есть такая рубрика «Правда или миф?» У нас есть три вопроса.

Илона Волынец, СТВ:

Правда или миф, что воду из-под крана нельзя пить даже после кипячения?