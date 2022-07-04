В автомате всегда полезнее? Профессионалы отвечают на популярные вопросы, связанные с качеством воды
В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
У нас еще есть такая рубрика «Правда или миф?» У нас есть три вопроса.
Илона Волынец, СТВ:
Правда или миф, что воду из-под крана нельзя пить даже после кипячения?
Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:
Миф.
Кристина Сущеня:
Жесткость воды портит чайники, стиральные и посудомоечные машины.
Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:
Да.
Елена Дубель:
К сожалению, да.
Кристина Сущеня:
«Водородная» (живая) вода полезнее.
Олег Аврутин:
Нужно понимать, что люди идут на различные ухищрения. Это же технологии. Многократно мы покупаем ту же самую воду. Когда ты видишь, что за 20 копеек тебе литр этой же профильтрованной воды в этом автомате продают. Ну, это внутренние убеждения человека. Это же та же вода. Ничего не поменялось. Источник не поменялся. Ну, прогнали, красиво подсветили голубым светом. Поэтому это вопрос личного выбора.
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