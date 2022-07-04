Холодная вода может привести к спазмам и судорогам. Чем опасны «Белорусские Мальдивы»?

Новости Беларуси. С началом жаркой погоды сотрудники РОВД, МЧС и ОСВОД усилили контроль над зонами отдыха. В области утонул 31 человек. 10 – при купании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них один ребенок. Спасены 29 человек, четверо из которых дети.
Несчастные случаи чаще всего происходят в местах, запрещенных для купания. Самая частая причина – алкогольное опьянение. Поэтому уполномоченные службы регулярно выходят в профилактические рейды.
Подробнее в материале Анастасии Кончиц.
Это место жители называют не иначе, как голубыми озерами, а туристы и вовсе прозвали его «Белорусскими Мальдивами». Возле деревни Хотиново расположился поистине живописный уголок – меловые карьеры.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
В 1979 году в Любани открылось предприятие по производству строительных материалов. Для этого нужен был мел. Его добыча вблизи деревни Хотиново велась целых 20 лет. После здесь осталось два карьера, которые достаточно быстро заполнились водой. А из-за остатков мела вода в них приобрела красивый бирюзовый оттенок.
Вот только купаться в этой воде не стоит. Почему?
Подробности в видеоматериале.