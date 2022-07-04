Холодная вода может привести к спазмам и судорогам. Чем опасны «Белорусские Мальдивы»?

Новости Беларуси. С началом жаркой погоды сотрудники РОВД, МЧС и ОСВОД усилили контроль над зонами отдыха. В области утонул 31 человек. 10 – при купании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них один ребенок. Спасены 29 человек, четверо из которых дети.

Несчастные случаи чаще всего происходят в местах, запрещенных для купания. Самая частая причина – алкогольное опьянение. Поэтому уполномоченные службы регулярно выходят в профилактические рейды.