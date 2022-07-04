«Инженерная система – это тоже живой организм». Зачем каждое лето в квартирах отключают горячую воду?

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Давайте поговорим о плановом отключении горячей воды. Вопрос, который волнует большинство минчан: почему в XXI веке иногда приходится эти злосчастные две недели мыться в тазиках?