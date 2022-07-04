«Инженерная система – это тоже живой организм». Зачем каждое лето в квартирах отключают горячую воду?
Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Давайте поговорим о плановом отключении горячей воды. Вопрос, который волнует большинство минчан: почему в XXI веке иногда приходится эти злосчастные две недели мыться в тазиках?
Геннадий Лукашевич, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Чтобы мы обеспечивали надежное теплоснабжение в период отопительного сезона, проводятся эти плановые отключения.
Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:
Даже человек раз в год должен сходит к врачу на осмотр, сдать анализы и потратить на это время. То есть инженерная система – это тоже живой организм. Чтобы потом было меньше аварий, чтобы зимой не остаться без горячей воды и теплоснабжения, конечно, эти работы ведутся.
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