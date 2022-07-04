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Здесь будут проводить более глубокие обследования. Пиневич рассказал о новом корпусе ЦРБ в Борисове

04 июля 2022 13:47
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Новости Беларуси. Система здравоохранения Минской области продолжит уделять особое внимание заботе о самых юных ее жителях, ведь это инвестиции в будущее нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будут проводить более глубокие обследования. Пиневич рассказал о новом корпусе ЦРБ в Борисове-1

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Сам Борисов является для Минской области центром притяжения всех технологий медицинских, в том числе для многих жителей ближайших районов. Сделаны новые подходы в том же приемном отделении, которые позволяют максимально быстро за короткое время ребенка обследовать, даже чуть-чуть подлечить и отпустить его домой. Мы все надеемся на то, что наша профилактическая направленность как раз и будет выражаться в том, что дети сюда будут приходить в большей степени на обследование гораздо более глубокое, чем в поликлиниках, и в меньшей степени на госпитализацию. Это вопрос стратегический. Я полагаю, что мы его реализовали в полной мере.

Комплекс зданий рассчитан на 116 мест. В Борисове открыли новый корпус центральной районной больницы – подробнее здесь.

# Учреждения здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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