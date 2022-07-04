«Из двух кранов горячая вода шла». Какие есть проблемы ЖКХ у минчан и как они решаются?
Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» в СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
История с горячей линии СТВ, когда одни с нетерпением ждут горячей воды после планового отключения, а другие мечтают хоть как-то ее охладить. Это я о нашей следующей героине.
Кристина Сущеня, СТВ:
При этом жертвой такой ситуации стали не только жильцы, но и стиральная машинка.
Карина Верховцева, корреспондент:
Отключение горячей воды в этом подъезде в каком-то смысле даже ждали, благодаря ему хоть охладились. На наш телеканал поступило обращение от минчанки, у которой из-под крана лилась исключительно горячая вода, а холодная – на вес золота. Сама же хозяйка от нерешенной проблемы уехала на дачу из города.
Однако нашей съемочной группе искать других потерпевших долго не пришлось. Люди в надежде на спасение сами и рассказали о горячем вопросе.
Иду умываться и спросонья не поняла, подумала, что, наверное, сплю. Из одного крана идет горячая вода, из другого – горячая. Потом все-таки себя пощипала, думаю: не сплю. Реально из двух кранов горячая вода шла, и это на протяжении четырех дней было. А с третьего подъезда соседи говорят, что у них так давно и постоянно, целый день так.
И так страшный сон воплотился в явь. Помимо чисто человеческих неудобств – материальные потери. Со стиральной машиной Ольга, которая обратилась к нам на горячую линию, уже попрощалась. Помощницу по хозяйству пришлось заменить. Все из-за забора отнюдь не холодной воды, а кипятка. Веры в то, что ущерб возместят, уже нет.
Кучу документов, подтверждающих, что стиралка испортилась из-за воды горячей, собирать нужно. Скорее всего, ничего я не докажу, новую уже купили.
Карина Верховцева:
Минчане открыто признаются: да, не раз обращались в службу «115». Когда горячую воду отключили на несколько недель, проблема временно, но поутихла, и у жильцов дома № 32 осталась надежда на то, что у них из-под кранов польется не только кипяток, но и холодная вода.
Кто-то, наверное, что-то не то поставил – и мучились целую неделю. В туалете вода шла горячая, заходишь – все равно как парник, ни в ванну, ни под душ не залезть – ничего, ни холодной воды набрать попить, тот же суп сварить. Короче, мучились. Как воду пустят, будет смотреть, что там и как.
Карина Верховцева:
А мы продолжим следить за ходом конкретно этой истории, ведь, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.
Илона Волынец:
Как такое может быть в большом городе?
Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:
По обращению жителей из улицы Кунцевщина, 32 у нас есть зарегистрированная заявка на службе «115», по которой эксплуатационная служба обошла 50 % квартир по данному подъезду. Во все квартиры, в которые мы не попали, направлены уведомления на представление доступа. В настоящее время мы обследования прекратили, потому что в группе домов, в том числе и в этом доме, плановое отключение горячего водоснабжения для проведения испытания теплосетей. После включения (это после 28 июня) специалисты ЖЭС пойдут дальше обходить квартиры и искать виновника.
Кристина Сущеня:
Ведь все равно до планового отключения оды время было, когда просто горячая вода идет из крана.
Елена Дубель:
В конкретном случае обслуживающей организации необходимо было провести обследование 36 квартир.
Илона Волынец:
То есть на это надо было время, поэтому все затянулось?
Елена Дубель:
Да.
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