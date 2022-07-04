«Из двух кранов горячая вода шла». Какие есть проблемы ЖКХ у минчан и как они решаются?

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» в СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

История с горячей линии СТВ, когда одни с нетерпением ждут горячей воды после планового отключения, а другие мечтают хоть как-то ее охладить. Это я о нашей следующей героине. Кристина Сущеня, СТВ:

При этом жертвой такой ситуации стали не только жильцы, но и стиральная машинка.

Карина Верховцева, корреспондент:

Отключение горячей воды в этом подъезде в каком-то смысле даже ждали, благодаря ему хоть охладились. На наш телеканал поступило обращение от минчанки, у которой из-под крана лилась исключительно горячая вода, а холодная – на вес золота. Сама же хозяйка от нерешенной проблемы уехала на дачу из города. Однако нашей съемочной группе искать других потерпевших долго не пришлось. Люди в надежде на спасение сами и рассказали о горячем вопросе.

Иду умываться и спросонья не поняла, подумала, что, наверное, сплю. Из одного крана идет горячая вода, из другого – горячая. Потом все-таки себя пощипала, думаю: не сплю. Реально из двух кранов горячая вода шла, и это на протяжении четырех дней было. А с третьего подъезда соседи говорят, что у них так давно и постоянно, целый день так. И так страшный сон воплотился в явь. Помимо чисто человеческих неудобств – материальные потери. Со стиральной машиной Ольга, которая обратилась к нам на горячую линию, уже попрощалась. Помощницу по хозяйству пришлось заменить. Все из-за забора отнюдь не холодной воды, а кипятка. Веры в то, что ущерб возместят, уже нет.

Кучу документов, подтверждающих, что стиралка испортилась из-за воды горячей, собирать нужно. Скорее всего, ничего я не докажу, новую уже купили.

Карина Верховцева:

Минчане открыто признаются: да, не раз обращались в службу «115». Когда горячую воду отключили на несколько недель, проблема временно, но поутихла, и у жильцов дома № 32 осталась надежда на то, что у них из-под кранов польется не только кипяток, но и холодная вода.

Кто-то, наверное, что-то не то поставил – и мучились целую неделю. В туалете вода шла горячая, заходишь – все равно как парник, ни в ванну, ни под душ не залезть – ничего, ни холодной воды набрать попить, тот же суп сварить. Короче, мучились. Как воду пустят, будет смотреть, что там и как.

Карина Верховцева:

А мы продолжим следить за ходом конкретно этой истории, ведь, как известно, безвыходных ситуаций не бывает. Илона Волынец:

Как такое может быть в большом городе?