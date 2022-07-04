Раздвижные брусья и мультиштанга. Крутую воркаут-площадку установили в Ивенце

Новости Беларуси. Новая воркаут-площадка открылась в городском поселке Ивенец. Ее обустроили на территории местной школы при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На подготовку основания и укладку искусственного покрытия было выделено около 52 тысяч рублей. Еще более 35 тысяч ушло на оборудование. Тренажеры по интересам здесь найдут и взрослые, и любители спорта помладше – это раздвижные брусья, мультиштанга и различные турники, боксерская груша, а также упоры для отжиманий. Есть и баскетбольные кольца.

Иван Минтель, ученик Ивенецкой средней школы: Площадка сама по себе очень хорошая, много где можно позаниматься. Есть тренажеры, на которых можно подтягиваться. Есть брусья, на которых тоже можно позаниматься спортом. В баскетбол можно поиграть с друзьями. Прихожу сюда иногда по вечерам.

Юзефа Кулак, директор Ивенецкой средней школы:

Строительство площадки для нас было сюрпризом. Практически мы за два месяца смогли построить такую красивую площадку. Установили площадку, она пользовалась очень большим спросом. Вечерами тут паломничество было настоящее – приходили семьями, рассматривали, пробовали свои силы.

С началом нового учебного года на площадке будут проходить уроки физкультуры для школьников.