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Раздвижные брусья и мультиштанга. Крутую воркаут-площадку установили в Ивенце

04 июля 2022 15:02
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Новости Беларуси. Новая воркаут-площадка открылась в городском поселке Ивенец. Ее обустроили на территории местной школы при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Раздвижные брусья и мультиштанга. Крутую воркаут-площадку установили в Ивенце-1

На подготовку основания и укладку искусственного покрытия было выделено около 52 тысяч рублей. Еще более 35 тысяч ушло на оборудование. Тренажеры по интересам здесь найдут и взрослые, и любители спорта помладше – это раздвижные брусья, мультиштанга и различные турники, боксерская груша, а также упоры для отжиманий. Есть и баскетбольные кольца.

Раздвижные брусья и мультиштанга. Крутую воркаут-площадку установили в Ивенце-4

Иван Минтель, ученик Ивенецкой средней школы:
Площадка сама по себе очень хорошая, много где можно позаниматься. Есть тренажеры, на которых можно подтягиваться. Есть брусья, на которых тоже можно позаниматься спортом. В баскетбол можно поиграть с друзьями. Прихожу сюда иногда по вечерам.

Раздвижные брусья и мультиштанга. Крутую воркаут-площадку установили в Ивенце-7

Юзефа Кулак, директор Ивенецкой средней школы:
Строительство площадки для нас было сюрпризом. Практически мы за два месяца смогли построить такую красивую площадку. Установили площадку, она пользовалась очень большим спросом. Вечерами тут паломничество было настоящее – приходили семьями, рассматривали, пробовали свои силы.

С началом нового учебного года на площадке будут проходить уроки физкультуры для школьников.

# Социальная инфраструктура # общество # Иван Минтель # Юзефа Кулак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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