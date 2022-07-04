Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане
Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Я предлагаю поучаствовать в небольшом эксперименте. У нас есть три образца воды для каждого из наших гостей. Одна из них из водного автомата, другой образец из Каменной Горки, третий – это Уручье. Вам надо попробовать догадаться, откуда эта вода.
Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:
Проще было бы сравнивать. Думаю, что первый стаканчик из Фрунзенского района.
Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:
Соглашусь, Каменка.
Илона Волынец, СТВ:
Фрунзенский район – это мой район, она нефильтрованная. «Минскводоканал» же говорил, что всю воду можно пить, поэтому простите, у меня есть фильтр, но я принесла нефильтрованную.
Кристина Сущеня:
Теперь второй образец. Что скажете?
Геннадий Лукашевич, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Это из-под автомата.
Елена Дубель:
Автомат.
Олег Аврутин:
Да, скорее всего.
Илона Волынец:
И образец №3.
Елена Дубель:
Здесь уже без вариантов.
Олег Аврутин:
Будем надеяться, что это Первомайский.
Кристина Сущеня:
Самое интересное, что вы угадали все. У меня сразу вопрос: вы что, пробовали каждый район на вкус?
Олег Аврутин:
Давайте с обратного. Вода из-под автомата, которую называют живой, она немножко горчит. Мы очень часто бутилированную воду берем, и она именно горчит. Это вода, которая прошла обратный осмос. Неважно, что потом мы ее досаливаем чем-то. Это просто умерщвленная вода. Что касается первого и третьего образца, ее чаще проще определить по наличию запаха хлора. Я живу ближе в Первомайскому району, но воду мы пьем только из крана, то есть никакой бутилированной воды. У меня и дети пьют, у них есть бутылочки для питьевой воды. Поэтому мы вкус водопроводной воды знаем достаточно неплохо.
Елена Дубель:
Первая вода – это мой район, которую я тоже употребляю каждый день. Это уже любовь.
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