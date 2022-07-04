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Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане

04 июля 2022 08:41
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Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Я предлагаю поучаствовать в небольшом эксперименте. У нас есть три образца воды для каждого из наших гостей. Одна из них из водного автомата, другой образец из Каменной Горки, третий – это Уручье. Вам надо попробовать догадаться, откуда эта вода.  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-4

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:  
Проще было бы сравнивать. Думаю, что первый стаканчик из Фрунзенского района.  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-7

Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:  
Соглашусь, Каменка.  

Илона Волынец, СТВ:  
Фрунзенский район – это мой район, она нефильтрованная. «Минскводоканал» же говорил, что всю воду можно пить, поэтому простите, у меня есть фильтр, но я принесла нефильтрованную.  

Кристина Сущеня:  
Теперь второй образец. Что скажете?  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-10

Геннадий Лукашевич, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть»:  
Это из-под автомата.  

Елена Дубель:  
Автомат.  

Олег Аврутин:  
Да, скорее всего.  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-13

Илона Волынец:  
И образец №3.  

Елена Дубель:  
Здесь уже без вариантов.  

Олег Аврутин:  
Будем надеяться, что это Первомайский.  

Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане-16

Кристина Сущеня:  
Самое интересное, что вы угадали все. У меня сразу вопрос: вы что, пробовали каждый район на вкус?  

Олег Аврутин:  
Давайте с обратного. Вода из-под автомата, которую называют живой, она немножко горчит. Мы очень часто бутилированную воду берем, и она именно горчит. Это вода, которая прошла обратный осмос. Неважно, что потом мы ее досаливаем чем-то. Это просто умерщвленная вода. Что касается первого и третьего образца, ее чаще проще определить по наличию запаха хлора. Я живу ближе в Первомайскому району, но воду мы пьем только из крана, то есть никакой бутилированной воды. У меня и дети пьют, у них есть бутылочки для питьевой воды. Поэтому мы вкус водопроводной воды знаем достаточно неплохо.  

Елена Дубель:  
Первая вода – это мой район, которую я тоже употребляю каждый день. Это уже любовь.  

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# Водоснабжение # общество # Кристина Сущеня # Олег Аврутин # Елена Дубель # Илона Волынец # Геннадий Лукашевич # Фотофакт

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