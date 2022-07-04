Каменная Горка, Уручье, автомат. Эксперты угадывают, из какого места вода в стакане

Новости Беларуси. В среднем за год человек выпивает от полутора до трех тысяч стаканов воды. Ее качество влияет на качество здоровья и продолжительность жизни. Так что же мы с вами пьем и какая вода льется из наших кранов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Я предлагаю поучаствовать в небольшом эксперименте. У нас есть три образца воды для каждого из наших гостей. Одна из них из водного автомата, другой образец из Каменной Горки, третий – это Уручье. Вам надо попробовать догадаться, откуда эта вода.

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:

Проще было бы сравнивать. Думаю, что первый стаканчик из Фрунзенского района.

Елена Дубель, заместитель директора ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:

Соглашусь, Каменка. Илона Волынец, СТВ:

Фрунзенский район – это мой район, она нефильтрованная. «Минскводоканал» же говорил, что всю воду можно пить, поэтому простите, у меня есть фильтр, но я принесла нефильтрованную. Кристина Сущеня:

Теперь второй образец. Что скажете?

Геннадий Лукашевич, первый заместитель директора – главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Это из-под автомата. Елена Дубель:

Автомат. Олег Аврутин:

Да, скорее всего.

Илона Волынец:

И образец №3. Елена Дубель:

Здесь уже без вариантов. Олег Аврутин:

Будем надеяться, что это Первомайский.