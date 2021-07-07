Уха на берегу реки и прыжки через огонь. Как отмечают Купалье в Беловежской пуще?

Цветущую папараць-кветку ночью с 6 на 7 июля искали по всей стране. В Беларуси отметили Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий праздник с обрядами и по всем традициям устроили в Беловежской пуще. Купальский костер объединил сотни гостей. Хороводы, венки из июльских цветов и традиционные пущанские угощения – этот вечер в национальном парке постарались сделать незабываемым и аутентичным.

Гости отведали ухи на берегу реки, блюда на костре и праснак – старинную белорусскую альтернативу хлеба. Вечер на Ивана Купалу проводили за традиционными танцами, плетением кукол-мотанок и прыжками через огонь. Мастера раскрыли секреты целебных трав, чьи свойства, по поверьям, усиливаются в единственную волшебную ночь в году.

Веночек я плету для того, чтобы бросить его в речку. Молодые девушки когда-то плели веночки, бросали в речку. Если веночек поплыл далеко, значит, далеко замуж выйдет, если близко, значит, близко. А если остановится, то в этом году замуж выйдет.