Как правильно перевозить домашних животных в автомобиле? Рассказывает ветеринар

Длительные поездки в автомобиле порой даются нелегко не только людям, но и нашим четвероногим друзьям. Если для человека это дело привычное, то для животного – сильный стресс. Чтобы все прошло гладко, необходимо тщательно подготовиться к такому путешествию.

Тадеуш Менделеев, ветеринарный врач:

В идеале и кошек, и собак, и других животных-компаньонов лучше перевозить в автомобиле, когда они уже достигают того возраста, когда их можно спокойно забрать от мамы. Для кошек и собак это, как правило, возраст два-три месяца.

Важный момент – еда. Она должна быть привычной для вашего питомца. Специалисты рекомендуют не перекармливать домашних любимцев, а лучше и вовсе не кормить их за пару часов до поездки. Тадеуш Менделеев:

Животному будет спокойнее, если его будут кормить тем, что оно привыкло кушать. Но для питомцев, которые склонны к укачиванию в дороге, у которых появляется тошнота или которые испытывают сильный стресс, перед перевозкой и непосредственно в дороге рекомендуется уменьшить порцию – до 40-50 % от обычной нормы.

Комфорт во время поездки важен не только для человека, но и для питомца. Позаботьтесь о том, чтобы у животного было транспортировочное приспособление. Для этого подойдут переноски, клетки, гамаки, шлейки-жилеты. Тадеуш Менделеев:

Мелких животных, кошек, собак лучше перевозить в переносках. Каркас этой переноски должен быть жестким, но внутри она должна хорошо вентилироваться и иметь мягкое покрытие. Печку и кондиционер включать можно, но температура в салоне должна быть в районе 20-25 градусов. Их температура тела выше нашей и контролировать им ее в дороге достаточно сложно, поэтому печка и кондиционер – это отличные варианты, гораздо лучше, чем открытые окна.

Чтобы ваше животное не испытывало стресса во время поездки, его нужно к этому подготовить. За пару дней или недель начинайте постепенно приучать питомца к переноске, выходу на улицу и звуку автомобиля. Важно: поездка не должна быть одномоментной и неожиданной. Чем плавнее произойдет адаптация, тем меньше стресса будет испытывать пушистый пассажир.

Ирина Гичан:

В нашей ситуации нам понадобилась переноска, потому что мы как ответственные родители питомца знали, что нам нужно будет возить кошку на вакцинацию, стерилизацию. Желательно, чтобы она чувствовала, что это ее домик, можно положить туда игрушку с ее запахом, подстилку. На длительные расстояния в такую переноску можно поставить водичку, она не разольется и котику будет комфортно там.