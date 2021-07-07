Прямой эфир

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

07 июля 2021 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?-1

В экспозиции предоставлены коллекции из нескольких стран: Азербайджана, Молдовы, Израиля и других государств. Специально для выставки подготовилась и белорусская почта.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?-4

К примеру, это маркированный конверт XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», а также почтовый выпуск «Праздники и обряды белорусов».

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?-7

Андрей Важник, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:
Это более 100 коллекций из 11 стран мира. И это очень интересный прыжок в историю. Например, здесь есть замечательная коллекция, посвященная таможенному делу, или открытки и письма военнопленных Второй мировой войны.

«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?-10

Филателистическая выставка проходит в 11-й раз, но Витебск принимает ее впервые. Ознакомиться с экспозицией можно будет до 22 августа 2021-го.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Андрей Важник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто будет выбирать делегатов ВНС и как изменятся полномочия Президента? Конституционная комиссия обсудит итоговый текст Основного закона
07 июля 2021 06:24

Кто будет выбирать делегатов ВНС и как изменятся полномочия Президента? Конституционная комиссия обсудит итоговый текст Основного закона

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку
06 июля 2021 21:16

Купалье в Чижовке. Раскрываем, где нужно искать папараць-кветку

В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту
06 июля 2021 21:03

В Минской области построили одну из самых сложных дорог. Проезд прокладывали прямо по болоту