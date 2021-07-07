«Открытки и письма военнопленных Второй мировой». Что ещё покажут на выставке «Белфила-2021»?

Новости Беларуси. В Витебском краеведческом музее 7 июля начала работу XI Национальная филателистическая выставка «Белфила-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции предоставлены коллекции из нескольких стран: Азербайджана, Молдовы, Израиля и других государств. Специально для выставки подготовилась и белорусская почта.

К примеру, это маркированный конверт XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», а также почтовый выпуск «Праздники и обряды белорусов».

Андрей Важник, заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:

Это более 100 коллекций из 11 стран мира. И это очень интересный прыжок в историю. Например, здесь есть замечательная коллекция, посвященная таможенному делу, или открытки и письма военнопленных Второй мировой войны.