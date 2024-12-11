В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства

Беларусь в государственном строительстве прошла большой путь за относительно короткий период. Эту тему обсуждали на научно-практической конференции в Академии управления при Президенте Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основание в фундаменте поддержки белорусской государственности – система образования. За 30-летний путь института президентства эта сфера существенно трансформировалась. Сегодня наша страна лидирует в мировых рейтингах по уровню охвата дошкольным образованием. В списках лучших – наше профессионально-техническое образование и вузы. Но важно не останавливаться на достигнутом, а уметь отвечать на новые вызовы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Нам по праву есть чем гордиться. Мы сегодня можем сказать о том, что на всех уровнях образования, начиная с учреждения дошкольного образования, профессиональное образование, заканчивая дополнительным образованием взрослых, выстроена комплексная системная работа. Для того чтобы каждый человек мог реализовать принцип образования через всю жизнь. Потому что мы сегодня прекрасно понимаем, что уровень образования во многом определяет как развитие экономики, наукоемких, инновационных отраслей экономики, так и общества в целом.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Время покажет, насколько те или иные решения были верны, потому что очень много споров до сегодняшнего дня и на международной арене, оценка деятельности государственной системы Республики Беларусь, но уже сегодня она демонстрирует абсолютную свою правильную стратегию, которая была выбрана.