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В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства

11 декабря 2024 14:14
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Беларусь в государственном строительстве прошла большой путь за относительно короткий период. Эту тему обсуждали на научно-практической конференции в Академии управления при Президенте Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства-2

Основание в фундаменте поддержки белорусской государственности – система образования. За 30-летний путь института президентства эта сфера существенно трансформировалась. Сегодня наша страна лидирует в мировых рейтингах по уровню охвата дошкольным образованием. В списках лучших – наше профессионально-техническое образование и вузы. Но важно не останавливаться на достигнутом, а уметь отвечать на новые вызовы.

В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Нам по праву есть чем гордиться. Мы сегодня можем сказать о том, что на всех уровнях образования, начиная с учреждения дошкольного образования, профессиональное образование, заканчивая дополнительным образованием взрослых, выстроена комплексная системная работа. Для того чтобы каждый человек мог реализовать принцип образования через всю жизнь. Потому что мы сегодня прекрасно понимаем, что уровень образования во многом определяет как развитие экономики, наукоемких, инновационных отраслей экономики, так и общества в целом.

В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства-6

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Время покажет, насколько те или иные решения были верны, потому что очень много споров до сегодняшнего дня и на международной арене, оценка деятельности государственной системы Республики Беларусь, но уже сегодня она демонстрирует абсолютную свою правильную стратегию, которая была выбрана.

В Академии управления обсудили вопросы государственного строительства-8

Задачи, которые стояли на заре становления института президентства, успешно решены. Удалось не просто отвести страну от пропасти, но и вывести государство на принципиально новый уровень. В копилке национальных достижений – высокоразвитая экономика, инновационные проекты, заложены прочные основы для будущих поколений. Это все свидетельствует о том, что в государственном строительстве белорусы выбрали верное направление.

# Государственная политика # Государственная политика в области образования # Андрей Иванец # Игорь Бузовский

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