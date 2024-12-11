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МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами

11 декабря 2024 13:36
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Ноту протеста вручили временному поверенному в делах Польши в Беларуси. Документ стал незамедлительной реакцией нашего МИДа на попытку польских спецслужб завербовать сотрудника белорусского посольства в Молдове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами-2

Шпионский блокбастер развернулся на днях в Кишиневе. Забегая вперед, для польской стороны он не окупился. Предательство Родины оценили в 100 тысяч евро – именно такую сумму на старте предлагали белорусскому дипломату.

Однако в итоге получилось только «засветить» лица двух сотрудников агентуры. Что, отметим, уже можно было считать крупным провалом. 11 декабря Кшиштоф Ожанн, временный поверенный в делах Польши, был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где получил официальный протест на этот вопиющий инцидент. В ответах журналистам касательно произошедшего представитель Польши был немногословен.

МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами-4

Господин Ожанн, позвольте пару вопросов. Скажите, пожалуйста...
Пока я передам то, о чем мы говорили в Варшаву, а потом будем разбираться, спасибо!
А что передадите в Варшаву? А чего так мало, судите по себе? Вообще, практика эта традиционная для МИДа Польши – вербовать дипломатов?
Желаю всего хорошего.

Попытку вербовки в белорусском МИДе назвали инцидентом за гранью, который нарушает нормы не только внутреннего законодательства, но и международных правил.

# МИД Беларуси # МИД Республики Беларусь # Кшиштоф Ожанн

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