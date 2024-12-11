МИД отреагировал на попытку вербовки белорусского дипломата польскими спецслужбами

Ноту протеста вручили временному поверенному в делах Польши в Беларуси. Документ стал незамедлительной реакцией нашего МИДа на попытку польских спецслужб завербовать сотрудника белорусского посольства в Молдове, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шпионский блокбастер развернулся на днях в Кишиневе. Забегая вперед, для польской стороны он не окупился. Предательство Родины оценили в 100 тысяч евро – именно такую сумму на старте предлагали белорусскому дипломату.

Однако в итоге получилось только «засветить» лица двух сотрудников агентуры. Что, отметим, уже можно было считать крупным провалом. 11 декабря Кшиштоф Ожанн, временный поверенный в делах Польши, был вызван в Министерство иностранных дел Беларуси, где получил официальный протест на этот вопиющий инцидент. В ответах журналистам касательно произошедшего представитель Польши был немногословен.