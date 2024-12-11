Пётр Миклашевич провёл приём граждан – с какими вопросами обращались белорусы?

Вникнуть в суть вопроса и оказать помощь. Прием граждан провел Петр Миклашевич. Своим правом задать вопрос председателю Конституционного Суда воспользовались больше 10 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном, обращения касались земельных споров и оформления документов. В 2022 году принят закон, который позволяет в упрощенном порядке узаконить самовольно захваченные земельные участки и решить споры по неправильно установленным границам участков и самовольно возведенным строениям. На момент вступления в действия документа в стране насчитывалось более 200 тысяч таких нарушений. Как показала практика, предоставленной возможностью воспользовались не все. Поэтому срок действия документа продлили до 1 января 2026 года. Обращений, которые можно отнести к конституционным жалобам, в ходе встречи с людьми не поступило.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Обновленная Конституция Республики Беларусь предоставила гражданам право обращаться в Конституционный Суд с конституционной жалобой. Если человек считает, что примененным в конкретном деле законом нарушаются его права и интересы, установленные Конституцией, то он вправе обратиться в Конституционный Суд, чтобы он проверил конституционность той или иной нормы закона. На данный момент нам поступило незначительное количество обращений, которые по критериям относятся к конституционным жалобам. В настоящее время пять жалоб находятся на рассмотрении в Конституционном Суде.

Петр Миклашевич акцентировал внимание на сформировавшийся у белорусов высокий уровень уважения к Основному закону. Широкие общественные обсуждения наиболее значимых документов, возможность высказать свое мнение и доступность представителей всех уровней власти – залог высокого доверия населения к государству.