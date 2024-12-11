В Могилёвской области подвели итоги третьего трудового семестра

В Могилевской области подвели итоги третьего трудового семестра. За последние годы число желающих примерить бойцовку в регионе выросло в 2 раза. В 2024-м молодежное движение объединило более 6 000 ребят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юноши и девушки трудились в разных сферах: от медицины до сельского хозяйства. Впервые заявки на трудоустройство поступили от «Белпочты» и могилевского автопарка. Среди зарубежных проектов – работа сервисного отряда на побережье Краснодарского края.

Екатерина Шпилевая, студентка Белорусского университета пищевых и химических технологий: Было, на самом деле, очень здорово. Много новых знакомств. У нас был сводный отряд Республики Беларусь, где было более сотни человек. Мы там все перезнакомились. Очень хорошо проводили время и на море, и не на море. Конечно, уставали на работе, но как же без этого?

Даниил Потапов, студент Белорусского университета пищевых и химических технологий: Я учусь на инженера и попал на ЗАО «Атлант» в Минске. Так как это моя специальность, мне очень сильно повезло благодаря студенческим отрядам. Узнал для себя очень много нового и прикоснулся, так сказать, к технике и производственному процессу.

География работы студенческих отрядов с каждым годом становится шире. В 2024 году могилевские бойцы трудились не только на ключевых объектах родного региона и страны в целом, но и участвовали в больших стройках России. Два областных отряда работали на реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Олег Бойко, комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ:

Сопричастность к строительству, реконструкции таких объектов дает молодому человеку большое подспорье в его патриотическом становлении. Потому что все-таки БАМ строили такие же ребята, как и они сегодня, но 50 лет назад. И вот как раз таки они на себе прочувствуют, каково это, прикоснуться к такой серьезной стройке советского периода.

Лучшие из лучших встретятся на Всебелорусском слете студотрядов. Ребят ждет насыщенная программа. Чемпионат по водным и необычным видам спорта, викторины, творческие задания и мастер-классы. Каждый день будет завершаться традиционной отрядной спевкой, которая так ярко отражает романтику студотрядовского движения.