В аграрных вузах Беларуси используют цифровые технологии и симуляторы для подготовки специалистов

Цифровые тренажеры и дополненная реальность. В Беларуси совершенствуют систему подготовки кадров для АПК. В учебный процесс внедряют современные технологии. Ставку делают на практикоориентированность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого в вузах создают профильные аудитории и лаборатории. Так, в аграрном техническом университете открыт специальный учебный класс, где установлен симулятор трактора. Здесь студенты могут отрабатывать профессиональные навыки. Условия максимально приближены к реальной работе водителя машины с навесным оборудованием. VR-очки позволяют выполнить 17 различных упражнений по техническому обслуживанию.

Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета: Оно может работать в двух направлениях. Первое из направлений – это как обучающее, то есть с подсказками. А второе – это как контролирующее, то есть задаются определенные указания. И если человек, студент, выполняет данные указания, получает свою оценку. Если нет, продолжает дальше выполнять свои указания.

Совершенствуются в нашей стране и меры поддержки молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве. В течение пяти лет они могут рассчитывать на доплаты к окладу, предоставление арендного жилья. Кроме того, есть возможность получить льготный кредит на строительство собственных квадратных метров, приобретение имущества и товаров первой необходимости.

Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия:

В обязательном порядке на первом этапе работы, независимо от заработной платы молодого человека, молодым специалистам первые два года выплачиваются выплаты. Это две ставки первого разряда первые два года за счет сельхозорганизации. В последующем, если он заключает договор, следующие три года государство ему платит уже 0,69. Это порядка 270 рублей. Сейчас мы работаем над внесением изменений в этот указ, где значительно эти суммы увеличатся, независимо от зарплаты.

Сегодня около трети специалистов, которые работают в сельской местности, – это молодежь до 31 года. А аграрная отрасль становится одной из самых емких по использованию интеллектуальных инноваций и ноу-хау.