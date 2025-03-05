Лукашенко – чиновникам: не ищите каких-то путей удержаться на должности!

Перед каждым сектором и правительством в целом глава государства поставил конкретные задачи, направленные прежде всего на рост экономики. Речь, в частности, шла о ключевых направлениях: реализации в стране крупных проектов, привлечении инвестиций (ожидается, что за пятилетку они увеличатся примерно на треть), наращивании мощностей отечественной промышленности и повышении ее конкурентоспособности на внешних рынках. Особое внимание – точечному анализу проблем в конкретных отраслях: ценообразование, зарплаты, кадровая и налоговая политика, производительность труда. Главное требование Президента – все члены правительства должны работать с полной отдачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинайте шевелиться и работать. Единственное, о чем хочу вас предупредить: не ищите каких-то путей удержаться на должности. Не надо это делать. Я специально вас приглашаю во главе с вашим непосредственным руководителем, вице-премьером. Не надо ко мне бежать. Я все равно у него спрошу его мнение. Или предприятиям вашим через вашу голову. Ко мне не надо обращаться. Ну, если я там на месте бываю, с ними разговариваю, они, конечно, скажут. Но вы знаете, о чем я говорю. У нас есть такая привычка. Вот у нас тут есть люди и влиятельные люди, кроме всех прочих, не только Крутой, но и другие высшие должности, мы сейчас пойдем там, меня кто-то поддержит. Я эту политику вообще кадровую не приемлю. Я вижу всех, кого я назначаю. Поэтому начинайте работать, впрягайтесь, вертитесь как хотите, но не в ущерб стране, народу, внутреннему рынку. Делайте все, чтобы государство было государством.

Следующая пятилетка будет непростой, отметил Александр Лукашенко. Потому от правительства Президент ждет эффективной и результативной работы. Свои должности сохранили почти все заместители премьера. Кадровые изменения произошли в трех министерствах.