В Минской областной клинической больнице открыли современную рентгеноперационную

Повышение качества и скорости оказания помощи пациентам с урологическими патологиями. В Минской областной клинической больнице открылась современная рентгеноперационная, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь установили уникальное оборудование, с помощью которого можно проводить малоинвазивные вмешательства для лечения пациентов с мочекаменной болезнью. Данный аппарат оснащен системой «умной операционной». Литотрипсию смогут проводить двумя способами: дистанционным и эндоскопическим. Мобильное оборудование предназначено для эффективного дробления камней в почках и мочевыводящих путях бесконтактным способом.

Павел Милошевский, заведующий урологическим отделением № 1 Минской Ордена Трудового Красного Знамени областной клинической больницы: Каждое наше движение записывается. Записывается эндоскопическая картинка, записывается то, что происходит с пациентом. Во-вторых, мы можем с помощью экрана управлять светом. Это тоже является элементом «умной операционной».

А вот благодаря наличию эндоскопической стойки и волоконного лазера, у медиков появилась возможность проведения эндоскопических методов лечения в урологии. Аппарат запущен. Уже в тестовом режиме провели почти 30 сеансов литотрипсии.

Александр Линкевич, главный врач Минской Ордена Трудового Красного Знамени областной клинической больницы:

Операции, которые мы выполняем для наших пациентов, очень часто являются уникальными. Я уверен, что с вводом данного объекта, с инсталляцией нового оборудования, наша урология получит возможность работать еще более качественно.

Ольга Косякова, заместитель начальника главного управления по здравоохранению Миноблиспокома:

Прежний литотриптор, который здесь существовал, он у нас уже действовал 21 год, и пришло время его менять. Его поменяли теперь на такое современное, серьезное оборудование. В тесной связке работают врачи клиники и кафедральные сотрудники. Это еще больше способствует повышению качества и доступности этой помощи.

За 2025 год в урологических отделениях областной больницы проведено около 5 тысяч операций, более 80 % из них – малоинвазивными способами.