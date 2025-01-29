В 2025-м Жировичский монастырь отметит 505-летний юбилей. Рассказываем о духовной жемчужине Беларуси

Жировичи – духовная жемчужина Беларуси. Двери Свято-Успенского мужского монастыря не закрывались даже во время гонений и войн. В 2025 год объявлен в нашей стране Годом благоустройства, обитель отметит 505-летие со времени основания и 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери. Каким встретит эти даты монастырь? Об этом и не только поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием.

Олег Лепешенков, СТВ:

По поручению главы государства, с 2021 года идет реконструкция святой обители, Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря. Что изменилось за это время?