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В 2025-м Жировичский монастырь отметит 505-летний юбилей. Рассказываем о духовной жемчужине Беларуси

29 января 2025 09:50
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Жировичи – духовная жемчужина Беларуси. Двери Свято-Успенского мужского монастыря не закрывались даже во время гонений и войн. В 2025 год объявлен в нашей стране Годом благоустройства, обитель отметит 505-летие со времени основания и 555-летие обретения чудотворной Жировичской иконы Божьей Матери. Каким встретит эти даты монастырь? Об этом и не только поговорили с гостем.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием.

Олег Лепешенков, СТВ:
По поручению главы государства, с 2021 года идет реконструкция святой обители, Жировичского Свято-Успенского мужского монастыря. Что изменилось за это время?

В 2025-м Жировичский монастырь отметит 505-летний юбилей. Рассказываем о духовной жемчужине Беларуси-2

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Хотелось бы сказать, что еще раньше была начата реконструкция в монастыре, потому что здание семинарские, они относятся к монастырскому ансамблю, еще в 1996 году, когда Александр Григорьевич посещал обитель, Владыка попросил, чтобы государство оказало помощь в реконструкции монастырского ансамбля, начали с семинарского здания, потому что они были наиболее запущены, где-то до 2012 года эта реконструкция происходила. В 2012 году где-то перешли на монастырь. Большой импульс дал приезд Александра Григорьевича в 2021 году, когда он поставил задачу, чтобы Жировичи и сам монастырь сделать жемчужиной Беларуси.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Олег Лепешенков # Церковь # Религия

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