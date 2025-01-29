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Академия управления при Президенте Беларуси отмечает 34-летие

29 января 2025 07:50
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Президентский вуз отмечает 34-летие. 29 января 1991-го – День образования Академии управления. В ее летописи немало страниц, наполненных событиями и достижениями. Это уникальное учреждение образования с честью несет высокий – Президентский – статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия управления при Президенте Беларуси отмечает 34-летие-2

Академия хорошо известна в стране и за рубежом качеством подготовки управленческих кадров. Подход к практикоориентированному образовательному процессу здесь – творческий и инновационный. Вуз является признанным научным и экспертным центром. Гордость Академии управления – ее выпускники: успешные руководители, квалифицированные специалисты, в арсенале которых – знания и компетенции, позволяющие принимать грамотные управленческие решения на благо родной Беларуси.

# Академия управления при Президенте Республики Беларусь

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