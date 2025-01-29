«Ожидания общества оказались оправданы» – Алёна Дзиодзина о результатах президентских выборов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

26 января белорусский народ подавляющим большинством поддержал Александра Лукашенко на президентских выборах. И несмотря на все те попытки критики, что адресуют западные языки в сторону наших выборов, реакция населения подтверждает, что в избирательный день все состоялось по-честному.

И если оценивать это события в фокусе базовых социальных потребностей, то подобный исход объясним тем, что, вероятно, ожидания общества оказались оправданы. И на сегодня для большинства тех, кто голосовал, очевидна взаимосвязь личности Президента с тем, как живет население. Поскольку от тех решений, что будут предприняты этим же избранным представителем белорусов на мировой арене, зависят и перспективы на предстоящую жизнь населения наших граждан.

Потому логично, что основной мотив подержать своим голосом Президента исходил из потребностей личности большинства белорусов. И несмотря на то, что специфичность ожиданий всегда уникальна, на базисном уровне люди похожи. Например, потребность в еде и отдыхе характерны для каждого. А возможность своевременно позаботиться о своем здоровье и самочувствии отвечает потребности в безопасности.