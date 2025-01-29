«Ожидания общества оказались оправданы» – Алёна Дзиодзина о результатах президентских выборов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
26 января белорусский народ подавляющим большинством поддержал Александра Лукашенко на президентских выборах. И несмотря на все те попытки критики, что адресуют западные языки в сторону наших выборов, реакция населения подтверждает, что в избирательный день все состоялось по-честному.
И если оценивать это события в фокусе базовых социальных потребностей, то подобный исход объясним тем, что, вероятно, ожидания общества оказались оправданы. И на сегодня для большинства тех, кто голосовал, очевидна взаимосвязь личности Президента с тем, как живет население. Поскольку от тех решений, что будут предприняты этим же избранным представителем белорусов на мировой арене, зависят и перспективы на предстоящую жизнь населения наших граждан.
Потому логично, что основной мотив подержать своим голосом Президента исходил из потребностей личности большинства белорусов. И несмотря на то, что специфичность ожиданий всегда уникальна, на базисном уровне люди похожи. Например, потребность в еде и отдыхе характерны для каждого. А возможность своевременно позаботиться о своем здоровье и самочувствии отвечает потребности в безопасности.
Алена Дзиодзина:
Продолжая рассматривать президентскую должность как социальные соглашения, то самый животрепещущий вопрос современных людей по всему миру – «Что принесет им завтрашний день?» Справедливо отметить, что данный аспект актуален во все времена, но специфика нашего времени такова, что окружающий мир стал еще более непонятным, воинственным угрожающим. Потому перспективы на предстоящую жизнь прогнозировать сложно. В то время как политический вектор главы государства дает понимание главного – Беларусь воевать не намерена. Потому, отдавая свой голос за Александра Лукашенко, люди в первую очередь голосовали за мир и возможность понимать, что их ждет в дальнейшем.
«И что бы ни говорили на внешнем контуре, ситуация изнутри дает все основания полагать, что белорусский народ исходил из опыта». Например, когда Президент начинал управлять страной при первой каденции, то основным вызовом нашему обществу была нищета и хаос. То, что тогда эффективно справились, вполне объясняет высокий процент доверия белорусов к нему и теперь.