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«Вера. Надежда. Любовь». Александра Гайдук и Владимир Громов рассказали о туре по городам Беларуси

29 января 2025 09:25
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Для этой артистки не существует не взятых вершин, ей подвластны все жанры и образы. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – популярная артистка эстрады, телеведущая, обладательница медали Франциска Скорины Александра Гайдук. Вместе с ней в студии программы – Владимир Громов, народный артист Беларуси, золотой голос и главный баритон Большого театра.

«Вера. Надежда. Любовь». Александра Гайдук и Владимир Громов рассказали о туре по городам Беларуси-2

Александра Гайдук:
Наш творческий вечер – то, с чего мы стартанули в этом году. Наш перформанс называется «Вера. Надежда. Любовь». Это большой тур по городам Беларуси. Мы уже проехали Могилев, Бобруйск, Жодино. Следующие остановки – Полоцк, Речица, Гродно, Гомель, Брест и много других городов. Весь этот вечер проходит в рамках 100-летия белорусского кинематографа.

Еще один блок в программе – наш тандем с Володей [Владимиром Громовым – прим. ред.]. Для меня это величайший артист нашего времени и большой души человек.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители

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