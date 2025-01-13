Глава МЧС в рамках марафона «От всей души» посетил пансионат Минского района «Світанак»

Поздравить постояльцев с праздниками приехал министр по чрезвычайным ситуациям с представителями ведомства. Гости привезли с собой полезные подарки – сертификат на покупку 10 новых телевизоров. Подготовили и показательные выступления служебных собак, а еще новогодний концерт.

Помогает жить. Очень хороший концерт, я доволен. Надо же в жизни себе устраивать праздник.

Мы вспомнили песни, которые пели в молодости. И такой заряд бодрости, думаю, до следующего марафона «От всей души» мы будем это в себе держать.

Всего в социальном пансионате «Світанак» проживают более сотни человек. Среди них узники фашистских концлагерей и ветераны труда. Самому возрастному пожилому – 101 год. Для комфортного проживания в учреждении созданы все условия: предоставляется социальная и психологическая помощь, четырехразовое питание. Постояльцы находятся под наблюдением опытных врачей. Здесь также проживают люди с инвалидностью. Каждый нуждается в особом уходе и заботе.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: Небольшое мероприятие, которое провели здесь, под Минском, в интересах наших граждан Республики Беларусь. Это такой порыв душевный, сердечный для того, чтобы им было хорошо, тепло и здорово. Ну и для нас очень важно принимать участие в этом, потому что мы отдаем себе отчет, что мы выстраиваем будущее Республики Беларусь, выстраиваем на основе тех заложенных славных традиций уважения, терпения, любви.

Анжела Носкова, директор Минского городского социального пансионата «Світанак»:

Размещаясь в нашем учреждении, каждый из наших подопечных может почувствовать себя как в своем уютном маленьком домике, потому что мы, сотрудники, стараемся делать все для того, чтобы им было комфортно, чтобы они не чувствовали вот эту оторванность от своего родного дома. Мы занимаем и увлекаем наших граждан, проводя различные мероприятия.

Проходит благотворительный марафон «От всей души» в Беларуси уже третий раз. За это время добрая инициатива успела окружить заботой и вниманием тысячи человек. Завершится марафон 15 января.